В Киеве пожаловались на недостаток количества РСЗО, обещаемых Западом
Арестович заявил, что Украине нужно больше РСЗО, чем обещают США и Британия
Киеву необходимо как минимум 60 реактивных систем залпового огня, чтобы нанести "поражение" Российской армии, что гораздо больше, чем сейчас обещают предоставить США и Великобритания, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Если мы получим 60 таких систем, тогда россияне утратят возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные на своём пути. Если мы получим 40, они будут продвигаться, хоть и очень медленно, с серьёзными потерями", — сказал он в интервью The Guardian.
Поставка РСЗО способна в корне изменить ситуацию, уверен Арестович. Он призвал западные страны увеличить их количество, причём уточнил, что нужны системы с большей дальностью действия.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как РФ отреагирует на поставки Киеву всё более дальнобойного оружия.