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Регион
Опубликовано 7 июня 2022, 05:48

В Киеве пожаловались на недостаток количества РСЗО, обещаемых Западом

Арестович заявил, что Украине нужно больше РСЗО, чем обещают США и Британия

Киеву необходимо как минимум 60 реактивных систем залпового огня, чтобы нанести "поражение" Российской армии, что гораздо больше, чем сейчас обещают предоставить США и Великобритания, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Если мы получим 60 таких систем, тогда россияне утратят возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные на своём пути. Если мы получим 40, они будут продвигаться, хоть и очень медленно, с серьёзными потерями", — сказал он в интервью The Guardian.

Поставка РСЗО способна в корне изменить ситуацию, уверен Арестович. Он призвал западные страны увеличить их количество, причём уточнил, что нужны системы с большей дальностью действия.

Великобритания поставит Украине управляемые ракеты для РСЗО дальнего действия
Великобритания поставит Украине управляемые ракеты для РСЗО дальнего действия

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как РФ отреагирует на поставки Киеву всё более дальнобойного оружия.

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Евгения Колесникова
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