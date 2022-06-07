В Киеве пожаловались на недостаток количества РСЗО, обещаемых Западом

Киеву необходимо как минимум 60 реактивных систем залпового огня, чтобы нанести "поражение" Российской армии, что гораздо больше, чем сейчас обещают предоставить США и Великобритания, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Если мы получим 60 таких систем, тогда россияне утратят возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные на своём пути. Если мы получим 40, они будут продвигаться, хоть и очень медленно, с серьёзными потерями", — сказал он в интервью The Guardian.