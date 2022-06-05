Экс-комбат теробороны Кузьменко готов встать на защиту Херсона вместе с ВС России
Бывший командир батальона войск территориальной обороны Херсона Дмитрий Кузьменко выразил готовность встать на защиту города от властей Украины вместе с Армией России, если это потребуется.
"Надо навести порядок в Херсоне. Я, как житель этого города, согласен при необходимости защитить город от различного влияния незаконного, преступного со стороны украинских властей и делать это совместно с Российской армией", — сказал он журналистам, заявив, что готов защитить и рубежи Херсона в случае атаки на город со стороны ВСУ.
Кроме того, Кузьменко планирует оказывать помощь в наведении порядка, в частности способствовать изъятию оружия и вооружения, которое может нанести вред местным жителям.
Также экс-командир батальона войск территориальной обороны Херсона обратился к бывшим сослуживцам из других украинских городов. По его мнению, бойцам следует воспользоваться его опытом и добровольно сложить оружие.
ТАСС / Бобылев Сергей