Бывший командир батальона войск территориальной обороны Херсона Дмитрий Кузьменко выразил готовность встать на защиту города от властей Украины вместе с Армией России, если это потребуется.

"Надо навести порядок в Херсоне. Я, как житель этого города, согласен при необходимости защитить город от различного влияния незаконного, преступного со стороны украинских властей и делать это совместно с Российской армией", — сказал он журналистам, заявив, что готов защитить и рубежи Херсона в случае атаки на город со стороны ВСУ.

Кроме того, Кузьменко планирует оказывать помощь в наведении порядка, в частности способствовать изъятию оружия и вооружения, которое может нанести вред местным жителям.