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Опубликовано 5 июня 2022, 18:09
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Экс-комбат теробороны Кузьменко готов встать на защиту Херсона вместе с ВС России

Бывший командир батальона войск территориальной обороны Херсона Дмитрий Кузьменко выразил готовность встать на защиту города от властей Украины вместе с Армией России, если это потребуется.

"Надо навести порядок в Херсоне. Я, как житель этого города, согласен при необходимости защитить город от различного влияния незаконного, преступного со стороны украинских властей и делать это совместно с Российской армией", — сказал он журналистам, заявив, что готов защитить и рубежи Херсона в случае атаки на город со стороны ВСУ.

Кроме того, Кузьменко планирует оказывать помощь в наведении порядка, в частности способствовать изъятию оружия и вооружения, которое может нанести вред местным жителям.

Экс-командир херсонской теробороны захотел стать россиянином
Экс-командир херсонской теробороны захотел стать россиянином

Также экс-командир батальона войск территориальной обороны Херсона обратился к бывшим сослуживцам из других украинских городов. По его мнению, бойцам следует воспользоваться его опытом и добровольно сложить оружие.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Николь Вербер
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