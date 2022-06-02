Экс-командир херсонской теробороны захотел стать россиянином

Бывший командир 124-го отдельного батальона территориальной обороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко объявил о желании оформить гражданство России для себя и своей семьи. Он рассказал, что украинские офицеры, прикрывая отступление, бросили его необученных бойцов на заведомую гибель.

"На сегодняшний момент люди (жители Херсона. — Прим. Лайфа) себя чувствуют уверенно. Сам Херсон стал чище по сравнению с предыдущими годами. Я тоже приму гражданство Российской Федерации и буду свою семью просить, чтобы это сделали", — передаёт РИА "Новости" слова Кузьменко.

Как рассказывает мужчина, когда он руководил территориальной обороной, его заверяли, что на херсонском направлении ничего не происходит, Российская армия двигаться в сторону города не будет. И при этом все украинские военнослужащие и сотрудники силовых структур бежали из города за два дня после начала российской "Операции Z".

По его словам, 25 февраля в области начали собирать тероборону, в том числе из неподготовленных. Им раздали оружие и отправили по домам, а когда созвали опять, пришло в несколько раз меньше людей. Вскоре появились российские войска.

"По нам начала работать миномётная артиллерия. После выехала БМП и начинала тоже работать по нам. Бойцы побросали оружие и легли на землю. Командир дал команду отходить. Мы не видели, что там были раненые, было понятно, что уже они все трупы лежат. Со мной приехало около 43 человек, осталось на поле боя около 18–20 человек. Вооружённые силы Украины и все силовые структуры покинули город, и на тот момент в городе было пусто. Из военных оставались только мы", — заявил бывший командир теробороны.

Как утверждает Кузьменко, своим бойцам приказа стрелять по российским военнослужащим он не отдавал и сам не успел применить оружие. Таким образом, украинские силовики бежали из Херсона, прикрыв тыл батальоном из числа мобилизованных в ряды территориальной обороны.