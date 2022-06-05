Экс-комбат теробороны Кузьменко призвал сослуживцев сделать правильный выбор и сдаться

Экс-командир батальона войск территориальной обороны Херсона Дмитрий Кузьменко заявил, что некоторые приказы командования ВСУ, в частности о сборе данных и координат ВС РФ, приводят к ударам по сёлам и городам, где находятся мирные жители.

По его словам, украинские командиры хитростью и обманом заставляли жителей, оставшихся там без возможности уехать, собирать данные о российской технике, передвижениях ВС РФ, вычислять их координаты и вести вооружённое сопротивление. По итогу при получении необходимых данных по таким населённым пунктам были нанесены удары. Например, в Чернобаевке в результате обстрелов оказалось повреждено около 200 домов, отметил Кузьменко.

Комбат также обратился к бывшим сослуживцам из других украинских городов. По его мнению, бойцам следует воспользоваться его опытом и добровольно сложить оружие.

"Я хочу обратиться к своим бывшим сослуживцам, военнослужащим территориальной обороны, о том, чтобы сделали правильный выбор и поступили по моему пути", — посоветовал Кузьменко.