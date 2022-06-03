Американский журналист Ланкастер раскрыл правду о преступлениях ВСУ в Херсонской области

Украинские военные продолжают обстреливать мирных жителей Херсонской области, как и все эти восемь лет в Донбассе. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал американский независимый журналист Патрик Ланкастер.

"Мы были в одном из населённых пунктов в области. Там у людей тяжёлая ситуация. Они живут под украинскими ракетными обстрелами последний месяц. Когда мы приехали, стали свидетелями гибели трёх человек. От осколков кассетного боезаряда мужчина потерял отца и мать. Ещё один человек погиб во дворе собственного дома. Ни у кого нет сомнений, что это была украинская ракета. Такую же тактику я наблюдал последние восемь лет в Донбассе, теперь они это делают здесь", — сообщил журналист.

Ланкастер также рассказал, как познакомился с семьёй с восемью детьми, которая живёт через дорогу от места гибели их троих соседей. Несмотря на непростую жизнь, уезжать никто не собирается, потому что, кроме дома, хоть и пострадавшего от обстрелов, уже ничего нет. По их словам, они рады приходу российских военных.