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Опубликовано 3 июня 2022, 14:46
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Американский журналист Ланкастер раскрыл правду о преступлениях ВСУ в Херсонской области

Херсонская область. Российские военнослужащие на территории Каховской ГЭС. © ТАСС / SERGEI ILNITSKY

Херсонская область. Российские военнослужащие на территории Каховской ГЭС. © ТАСС / SERGEI ILNITSKY

Украинские военные продолжают обстреливать мирных жителей Херсонской области, как и все эти восемь лет в Донбассе. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал американский независимый журналист Патрик Ланкастер.

"Мы были в одном из населённых пунктов в области. Там у людей тяжёлая ситуация. Они живут под украинскими ракетными обстрелами последний месяц. Когда мы приехали, стали свидетелями гибели трёх человек. От осколков кассетного боезаряда мужчина потерял отца и мать. Ещё один человек погиб во дворе собственного дома. Ни у кого нет сомнений, что это была украинская ракета. Такую же тактику я наблюдал последние восемь лет в Донбассе, теперь они это делают здесь", — сообщил журналист.

Ланкастер также рассказал, как познакомился с семьёй с восемью детьми, которая живёт через дорогу от места гибели их троих соседей. Несмотря на непростую жизнь, уезжать никто не собирается, потому что, кроме дома, хоть и пострадавшего от обстрелов, уже ничего нет. По их словам, они рады приходу российских военных.

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Ранее издание Washington Post писало, что Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США. C 2014 по 2021 год Вашингтон "поддержал" Киев примерно на 2,7 миллиарда долларов. Однако с начала спецоперации цифра значительно увеличилась и составила около $3,8 млрд.

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Анатолий Симоненко
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