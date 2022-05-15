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Какую тактику используют российские снайперы в "операции Z" на Украине

Оглавление
Подготовка снайперов
Смертельное оружие снайпера на Украине
Может ли снайпер сбить беспилотник или вертолёт
Снайперская дуэль
Почему снайперы работают в паре

Оснащение и навыки российских военных заставляют противника отходить и прятаться, а зарубежных аналитиков — делать выводы о качестве проведения спецоперации на Украине.

Опубликовано 14 мая 2022, 21:40
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Обложка © ТАСС / Рогулин Дмитрий

Обложка © ТАСС / Рогулин Дмитрий

28 апреля стало известно, что на славянском направлении спецназ ВС РФ в ходе снайперской дуэли ликвидировал украинского снайпера. Российским военным достались трофеи в виде снайперской винтовки "Зброяр Z-10", маскхалата и прочего снаряжения. 9 мая в Сети появилось видео работы снайперской пары в ходе "Операции Z" на Украине. Момент поражения находящегося в окопе военнослужащего ВС Украины запечатлел напарник российского снайпера. Зарубежные аналитики, включая ветеранов армии США и спецназа ВМС, проанализировали работу российских стрелков за время "Операции Z" и пришли к выводу, что воевать с такой же эффективностью могут далеко не все.

"Зброяр Z-10". Фото © Shutterstock

"Зброяр Z-10". Фото © Shutterstock

Подготовка снайперов

Ещё в 2011 году Минобороны запустило масштабный проект по комплектованию всех мотострелковых и танковых бригад подразделениями снайперов-профессионалов. К 2015 году он был реализован. Чтобы стать снайпером, нужно обладать особыми психологическими качествами и боевыми навыками, а также пройти жёсткий отбор. Подготовка снайпера — непростое занятие. Только на изучение анатомии человека отводится три месяца, столько же стрелки тратят на то, чтобы научиться определять направление и скорость ветра, месяц — на освоение основ баллистики, как минимум неделю — на то, чтобы научиться стрелять против солнца. К примеру, в группе "Альфа" ЦСН ФСБ России на подготовку снайпера уходит три года.

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Смертельное оружие снайпера на Украине

В 2017 году журнал The National Interest писал об успехах в развитии российского снайперского оружия.

— Оно представляет значительную угрозу американским военным, действующим в бронежилетах. По совокупности качеств российское снайперское оружие в бою может использоваться на всех возможных дальностях стрельбы.

Особенность боевой работы снайперов на Украине неоднократно отмечали зарубежные эксперты. Ветеран "Бури в пустыне", мастер-старшина спецназа ВМС США Артур Дери пояснил, что значительную часть боевой работы на Украине российские снайперы ведут не только общевойсковым, но и специальным оружием.

На кадрах, которые я видел, кроме винтовок СВД-К и СВД-С можно было заметить винтовки СВ-98, а также девятимиллиметровые бесшумные ВСС-М ("Винторез"). Это очень хорошее современное оружие для спецопераций. Бесшумное российское оружие очень уважают по всему миру, поскольку оно пригодно для использования в любое время суток

Артур Дери

Ветеран "Бури в пустыне", мастер-старшина спецназа ВМС

По мнению Дери, российских снайперов за рубежом неслучайно называют ночными призраками: основная часть боевой работы таких подразделений проводится именно в тёмное время суток.

Может ли снайпер сбить беспилотник или вертолёт

Российские снайперы специализируются не только на ликвидации живой силы противника. Мастера точной стрельбы обучены уничтожать радары, средства связи, легкобронированные автомобили, а также низколетящие беспилотники. Если в поле зрения снайпера попадает техника, которую невозможно уничтожить из винтовки, в ход идут особые комбинации.

Сегодня снайпер — это не просто человек с винтовкой. К примеру, в составе Сил специальных операций (ССО) работают офицеры ПАН — передовой авиационной наводки. То есть, если снайпер не может ликвидировать цель, он вызывает на место авиацию и прибывающие на место самолёты уничтожают цель ракетами. Для поражения особо важных объектов противника на Украине российские снайперы используют не только крупнокалиберные винтовки 6С8 "Корд" с дальностью стрельбы до полутора тысяч метров, но и оружие зарубежного образца.

В Мариуполе снайперы одного из подразделений ВС РФ были замечены с винтовками Steyr SSG австрийского производства. По некоторым данным, благодаря работе снайперских подразделений было сорвано несколько попыток эвакуировать засевших на "Азовстали" офицеров западных спецслужб: после того как вертолёт появлялся над площадкой комбината, по нему открывали прицельный огонь.

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Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров отметил, что с помощью современного вооружения снайперы могут выполнять огромное количество боевых задач.

Снайперы — очень серьёзная сила и при штурме, и при оборонительных операциях. Снайперские винтовки, оснащённые оптикой и тепловизорами, — очень серьёзное оружие, которое бьёт до полутора километров. Любая цель, попадающая в объектив, может быть уничтожена. И они играют большую роль в условиях городских боёв

Сергей Гончаров

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

Снайперская дуэль

Чтобы вычислить стрелка противника, офицеры российского спецназа используют не только тактику и военную смекалку, но и уникальное снаряжение. В стандартный комплект спецназа входят переносные лазерные приборы разведки ЛПР-3 и тепловизионные прицелы (использующиеся в ночное время) 1П-140-2. Они входят в состав комплекса "Ратник" и активно используются как снайперами, так и передовыми авианаводчиками.

Такая техника помогает быстро отмечать позицию противника на цифровой карте местности. Нередко используют и узкоспециализированную технику — приборы "Антиснайпер". Это портативный комплекс наблюдения, с помощью которого можно обнаружить блики от оптических прицелов на дальности в пару километров. Как только оптика противника обнаружена, в ее сторону направляют мощный лазерный луч, ослепляющий человека с винтовкой.

Там же, в Мариуполе, разведчики и снайперы активно применяли РЛС "Фара". Это радиолокационная станция непрерывного излучения, с помощью которой предотвращались попытки прорыва боевиков с территории завода "Азовсталь". Если противник укрывается в здании, то на место, где организована снайперская позиция, наводят артиллерию или применяют противотанковый ракетный комплекс "Корнет".

В снайперском поединке надо думать, думать и терпеть, терпеть и чувствовать противника. Нетерпеливый и бесчувственный — добыча смерти. В межснайперском поединке ты сможешь сделать один–два выстрела, не больше. И для подготовки последнего — решающего — выстрела нужно очень быстро сработать головой

Сергей Гончаров

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

Почему снайперы работают в паре

Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий

Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий

Летом 2021 года Минобороны РФ приняло решение об оснащении снайперских подразделений разведывательными беспилотниками. Они позволяют военным мониторить обстановку в радиусе нескольких километров, вся информация выводится на экраны планшетов. Уже больше месяца весь мир наблюдает за происходящим в Мариуполе, на "Азовстали", где засели боевики. Помощь в нейтрализации противника на данном этапе российским снайперам оказывают беспилотники с тепловизорами и ракетами на борту. С их помощью не только ведётся круглосуточное наблюдение за объектом, но и предотвращаются попытки прорыва.

Другая важная особенность боевой работы снайперов в Мариуполе — тактика беспокоящих выстрелов. Для того чтобы противник находился под постоянным психологическим давлением, используется приём "выстрела из ниоткуда", а также регулярная пристрелка входов и выходов комбината. Как правило, работой с беспилотником занимается наблюдатель, или так называемый второй номер снайперской пары. Он помогает вычислять дистанцию и корректировать огонь.

При необходимости создаются специальные "снайперские патрули", состоящие из четырёх–восьми стрелков и двух наблюдателей. Патрули обычно работают в авангарде, их задача — сбор разведывательных сведений и сковывание действий противника. В работе этих подразделений часто используются пулемёты и гранатомёты.

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Фото © Shutterstock

Чем российские снайперы пользуются чаще всего?

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Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков
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