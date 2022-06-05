Зеленского обвинили в обмане европейских лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский обманул лидеров европейских государств, уговорив их поставлять Киеву оружие, считает депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.

"Владимир Зеленский — актёр. Он сыграл на заблуждениях западного мира. Ему удалось быстро воспользоваться европейской слепотой. <…> Этому иллюзионисту удалось увлечь за собой европейские столицы, которые теперь готовы совершить экономическое и геополитическое самоубийство, дабы угодить ему", — пояснил политик в интервью газете Valeurs Actuelles.

Евродепутат подчеркнул, что передачу ВСУ вооружений нельзя называть ни гуманитарной операцией, ни даже стратегическим решением. Мариани убеждён, что это не что иное, как умышленное создание нового очага напряжённости в ЕС. Последствием такого шага, по его оценке, в конечном счёте станет ущерб всем.