Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что успехи России в ходе "Операции Z" на Украины становятся всё более очевидными для Запада и попытки скрыть это обречены на провал.

"Успехи российских военнослужащих, осуществляющих специальную военную операцию на Украине, становятся всё более очевидны не только киевскому режиму, но и западным странам", — написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, бессмысленно скрывать правду, когда практически завершены не только финальные зачистки ДНР и ЛНР от ВСУ и нацистов, но и некоторые украинские территории перешли под контроль РФ. Сенатор также обратил внимание, что ВС РФ используют высокоточное оружие, благодаря которому можно уничтожать военные объекты и скопления живой силы противника на очень больших расстояниях, не причиняя вреда мирному населению. Кроме того, Бондарев отметил, что в ходе "Операции Z" российские военнослужащие демонстрируют подлинный героизм и настоящую отвагу.

"Поэтому сегодня многие адекватные западные политики открыто констатируют, что даже дополнительные поставки оружия и военной техники не спасут ВСУ от неминуемого поражения", — заключил военачальник.