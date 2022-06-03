Ветеран боевых действий перечислил главные успехи в ходе "Операции Z"

Уничтожение за последние сутки очередной украинской радиолокационной станции в Славянске — это важный результат. Об этом рассказал телеканалу "360" член КС Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов, комментируя новый брифинг Минобороны РФ о ходе "Операции Z".

"Поражена очередная РЛС, количество их у нашего противника сокращается, возможность их введения в строй не столь быстрая. Специалисты, которые могут ею управлять, уже являются штучными, и возможности вести радиолокационную разведку и управлять действиями своей артиллерии у противника уменьшаются", — объяснил он.

Ветеран боевых действий уверен, что ВС РФ скоро займут Славянск, однако, по его словам, могут продолжиться обстрелы города со стороны ВСУ и вылазки украинских диверсионных групп. И всё же доминирование России продолжится. Эксперт напомнил, что за сутки уничтожено 360 нацистов и 49 единиц боевой техники.

"Уничтожили как минимум ротную группу по количеству боевой техники, а по количеству поражённого личного состава даже ближе к батальону и тактической группе. Эффект воздействия весьма и весьма высок", — подчеркнул Насонов.

Он добавил, что российские военные нашли способы, как глушить сигнал, который передаёт турецкий беспилотник Bayraktar, стоящий на вооружении у ВСУ, что также лишает украинских военных шансов наступать в данном направлении. Единственный успех Киева — это постановочные видео о своих "победах" на передовой, отметил эксперт. Но такие кадры легко опровергаются специалистами в области военного дела.