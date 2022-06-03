Войска России разбомбили пункт управления беспилотниками ВСУ под Николаевом

Вооружённые силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции на Украине поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в Николаевской области. Об этом на брифинге отчитался официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего же за сутки ракетными войсками и артиллерией РФ в рамках "Операции Z" было поражено 26 пунктов управления, 122 артиллерийские и миномётные батареи ВСУ на огневых позициях, 537 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов.