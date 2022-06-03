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3 июня 2022, 10:01
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Войска России разбомбили пункт управления беспилотниками ВСУ под Николаевом

Вооружённые силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции на Украине поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в Николаевской области. Об этом на брифинге отчитался официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Первомайское Николаевской области уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", — уточнил офицер.

Всего же за сутки ракетными войсками и артиллерией РФ в рамках "Операции Z" было поражено 26 пунктов управления, 122 артиллерийские и миномётные батареи ВСУ на огневых позициях, 537 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов.

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А ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения итальянских гаубиц на Украине. Удар по позиции ВСУ был нанесён высокоточным артиллерийским боеприпасом.


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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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