Войска ДНР и ЛНР установили контроль над 224 населёнными пунктами в ходе "Операции Z"

Силы Донецкой и Луганской народных республик и ВС РФ освободили 224 населённых пункта с момента начала Москвой спецоперации на Украине. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР, добавив, что сейчас ведутся бои за Святогорск.

"По состоянию на 3 июня 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 224 населёнными пунктами, включая Яровую и Щурово", — отмечается в заявлении.