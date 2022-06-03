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Опубликовано 3 июня 2022, 09:11

Войска ДНР и ЛНР установили контроль над 224 населёнными пунктами в ходе "Операции Z"

В ДНР сообщили об освобождении 224 населённых пунктов с начала спецоперации на Украине

Силы Донецкой и Луганской народных республик и ВС РФ освободили 224 населённых пункта с момента начала Москвой спецоперации на Украине. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР, добавив, что сейчас ведутся бои за Святогорск.

"По состоянию на 3 июня 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 224 населёнными пунктами, включая Яровую и Щурово", отмечается в заявлении.

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Ранее сообщалось, что военнослужащие ДНР и ВС РФ предотвратили попытку прорыва украинских войск у посёлка Верхнеторецкий. Также удалось подавить две огневые точки противника в районе населённого пункта Красногоровка.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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