ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 мая 2022, 10:42

Минобороны РФ показало видео уничтожения итальянских гаубиц на Украине

Удар по позиции ВСУ был нанесён высокоточным артиллерийским боеприпасом.

Уничтожение итальянских гаубиц на Украине. Видео © Минобороны РФ

Российские артиллеристы уничтожили огневую позицию итальянских гаубиц калибра 155 мм, завезённых Западом на Украину. Видео удара по вооружению опубликовало Минобороны РФ.

Ведомство уточняет, что разведка обнаружила позицию украинских военных, вооружённых этими гаубицами. После доразведки был нанесён удар высокоточным артиллерийским боеприпасом.

Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц KRAB
Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц KRAB

А 24 мая Вооружённые силы РФ уничтожили крупный склад 155-миллиметровых снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке.

BannerImage

Минобороны РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar