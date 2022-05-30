Минобороны РФ показало видео уничтожения итальянских гаубиц на Украине
Удар по позиции ВСУ был нанесён высокоточным артиллерийским боеприпасом.
Уничтожение итальянских гаубиц на Украине. Видео © Минобороны РФ
Российские артиллеристы уничтожили огневую позицию итальянских гаубиц калибра 155 мм, завезённых Западом на Украину. Видео удара по вооружению опубликовало Минобороны РФ.
Ведомство уточняет, что разведка обнаружила позицию украинских военных, вооружённых этими гаубицами. После доразведки был нанесён удар высокоточным артиллерийским боеприпасом.
А 24 мая Вооружённые силы РФ уничтожили крупный склад 155-миллиметровых снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке.
Минобороны РФ