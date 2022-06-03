Раненых националистов с "Азовстали" вылечат и отправят под суд

Раненые националисты, вышедшие с "Азовстали", в данный момент получают медицинскую помощь, некоторые находятся в тяжёлом состоянии. Однако по завершении лечения им предстоит предстать перед трибуналом. Об этом Первому каналу рассказал лидер ДНР Денис Пушилин.

"По сей день есть ещё те, кому оказывается медицинская помощь, потому что многие из них поступили к нам в очень тяжёлом состоянии. Мы их вылечим, и они предстанут все перед трибуналом", — пообещал он.