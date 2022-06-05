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Регион
Опубликовано 5 июня 2022, 15:02
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США призвали заставить Зеленского отдать России часть территорий Украины

AT: США должны заставить Зеленского отдать России часть украинских территорий

Обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард считает, что завершение конфликта на Украине должно произойти на условиях России и подтолкнуть к этому власти Киева следует Вашингтону.

"США должны оказать сильное давление на президента [Украины Владимира] Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России", — пишет издание.

По мнению журналиста, если Украина останется нейтральной в геополитическом конфликте Запада и Москвы, это может защитить национальные интересы России. Кроме того, он заявил о необходимости прекратить накачивать Киев оружием, поскольку оно может стать угрозой безопасности российских территорий.

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Ранее бывший заместитель командующего Европейским командованием ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти заявлял, что у Киева мрачные перспективы в противостоянии с Россией, поэтому украинским властям следует как можно скорее начать переговоры с Москвой, чтобы не потерять последний шанс.

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Николь Вербер
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