Обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард считает, что завершение конфликта на Украине должно произойти на условиях России и подтолкнуть к этому власти Киева следует Вашингтону.

"США должны оказать сильное давление на президента [Украины Владимира] Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России", — пишет издание.

По мнению журналиста, если Украина останется нейтральной в геополитическом конфликте Запада и Москвы, это может защитить национальные интересы России. Кроме того, он заявил о необходимости прекратить накачивать Киев оружием, поскольку оно может стать угрозой безопасности российских территорий.