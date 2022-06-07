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Опубликовано 7 июня 2022, 14:25

Украина может получить от Польши оружия на $630 млн

Варшава подпишет крупнейший за 30 лет контракт на поставку вооружения Киеву на $630 млн

Варшава собирается подписать крупнейший за 30 лет контракт на поставку вооружения Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе брифинга на территории военного завода "Хута Сталова воля".

"Сейчас мы подписываем один из крупнейших — если не крупнейший — контракт на экспорт вооружений за последние 30 лет", — сказал он.

Министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин подчеркнул, что речь идёт о продаже вооружений Киеву: Польша экспортирует на Украину оружие на сумму более чем 2 миллиарда 700 тысяч злотых (630 миллионов долларов, или 39 миллиардов рублей).

Патрушев заявил, что Польша, судя по всему, уже переходит к захвату территорий Украины
Патрушев заявил, что Польша, судя по всему, уже переходит к захвату территорий Украины

Ранее политолог раскрыл два сценария участия Польши в конфликте на Украине. Согласно одному из них, Варшава аннексирует Киев — и тогда до пяти западных областей станут частью республики.

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Pixabay

Евгения Колесникова
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