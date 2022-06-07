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Регион
Опубликовано 7 июня 2022, 14:45
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Уроженец Киева в Москве отправил в реанимацию пенсионера за поддержку "Операции Z"

Уроженец Киева в Москве избил 84-летнего пенсионера за поддержку спецоперации на Украине

В Москве уроженец Киева избил 84-летнего пенсионера за поддержку российской военной спецоперации на территории Украины. В результате пострадавший попал в реанимацию с сотрясением мозга, а также переломом челюсти и многочисленными гематомами, сообщает RT.

Конфликт двух мужчин произошёл ещё 5 марта, но мужчина до сих пор не восстановился. По данным телеграм-канала, пенсионер, у которого есть воинское звание подполковника, поспорил о спецоперации с 57-летним соседом, имеющим двойное гражданство (РФ и США). В ходе беседы украинец избил пожилого человека до потери сознания.

Пострадавший пенсионер. Фото © Telegram / RT на русском

Пострадавший пенсионер. Фото © Telegram / RT на русском

В Севастополе задержан мужчина, избивший ветерана ФСБ за букву Z на стекле автомобиля
В Севастополе задержан мужчина, избивший ветерана ФСБ за букву Z на стекле автомобиля

По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако вскоре нападавшему смягчили статью на причинение вреда здоровью средней тяжести. Теперь он может отделаться условным сроком.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве женщина на глазах у сына избила пенсионерку. Конфликт произошёл после того, как мамаша стала топтать клумбы и рвать цветы во дворе дома. Соседи сделали ей замечание, но безуспешно. После этого вмешалась 72-летняя старшая по подъезду.

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Telegram / RT на русском

Наталья Исакова
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