Уроженец Киева в Москве отправил в реанимацию пенсионера за поддержку "Операции Z"
Уроженец Киева в Москве избил 84-летнего пенсионера за поддержку спецоперации на Украине
В Москве уроженец Киева избил 84-летнего пенсионера за поддержку российской военной спецоперации на территории Украины. В результате пострадавший попал в реанимацию с сотрясением мозга, а также переломом челюсти и многочисленными гематомами, сообщает RT.
Конфликт двух мужчин произошёл ещё 5 марта, но мужчина до сих пор не восстановился. По данным телеграм-канала, пенсионер, у которого есть воинское звание подполковника, поспорил о спецоперации с 57-летним соседом, имеющим двойное гражданство (РФ и США). В ходе беседы украинец избил пожилого человека до потери сознания.
Пострадавший пенсионер. Фото © Telegram / RT на русском
По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако вскоре нападавшему смягчили статью на причинение вреда здоровью средней тяжести. Теперь он может отделаться условным сроком.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве женщина на глазах у сына избила пенсионерку. Конфликт произошёл после того, как мамаша стала топтать клумбы и рвать цветы во дворе дома. Соседи сделали ей замечание, но безуспешно. После этого вмешалась 72-летняя старшая по подъезду.
Telegram / RT на русском