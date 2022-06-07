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Опубликовано 7 июня 2022, 10:22

Шойгу раскрыл число уничтоженной за 10 дней иностранной военной техники на Украине

Шойгу: ВС РФ за десять дней уничтожили 51 единицу иностранной военной техники на Украине

Вооружённые силы России за последние 10 дней уничтожили 51 единицу иностранной боевой техники, поступившей на Украину. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"За последние 10 дней специальной военной операции уничтожена 51 единица зарубежной военной техники", — сказал он в ходе селекторного совещания.

В том числе было разбито 12 боевых бронированных машин, две реактивные системы залпового огня, 16 беспилотников и 21 155-миллиметровая гаубица.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении на Украине российской артиллерией гаубиц США и самоходной установки из Норвегии. Также было разбито семь орудий полевой артиллерии и миномётов.

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Flickr / Defence Imagery

Артур Лапсаков
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