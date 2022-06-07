Порты в Мариуполе и Бердянске готовы к отгрузке зерна и работают в штатном режиме

Морские порты Мариуполя и Бердянска готовы к отгрузке зерна и работают в штатном режиме. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Завершено разминирование мариупольского морского порта. Он функционирует в штатном режиме и принял первые грузовые суда", — сказал министр на селекторном совещании.

Также, по его словам, приступила к работе морская гавань в Бердянске. Кроме того, в обоих портах готово к погрузке зерно, добавил глава оборонного ведомства. В Мариуполе и на других освобождённых территориях Донбасса продолжаются мероприятия по налаживанию мирной жизни, заметил Шойгу.