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Опубликовано 7 июня 2022, 10:11

Порты в Мариуполе и Бердянске готовы к отгрузке зерна и работают в штатном режиме

Шойгу сообщил о готовности портов Мариуполя и Бердянска к отгрузке зерна

Морские порты Мариуполя и Бердянска готовы к отгрузке зерна и работают в штатном режиме. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Завершено разминирование мариупольского морского порта. Он функционирует в штатном режиме и принял первые грузовые суда", — сказал министр на селекторном совещании.

Также, по его словам, приступила к работе морская гавань в Бердянске. Кроме того, в обоих портах готово к погрузке зерно, добавил глава оборонного ведомства. В Мариуполе и на других освобождённых территориях Донбасса продолжаются мероприятия по налаживанию мирной жизни, заметил Шойгу.

В порт Мариуполя для перевозки металла прибыло второе судно
В порт Мариуполя для перевозки металла прибыло второе судно

Напомним, после освобождения Мариуполя первый сухогруз вышел из морского порта города 31 мая. Судно с металлопродукцией прибыло в Ростов-на-Дону 3 июня. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в мариупольском порту уже трудится порядка 600 человек.

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ТАСС / Владимир Гердо

Артур Лапсаков
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