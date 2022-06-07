Шойгу: В плен сдались уже 6489 украинских военных

Общее количество украинских военных, сдавшихся в плен, достигло 6489. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооружённых сил Украины, их общее количество составляет 6 тысяч 489 человек", — отметил министр.