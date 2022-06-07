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Опубликовано 7 июня 2022, 10:07
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Шойгу: В плен сдались уже 6489 украинских военных

Шойгу: Общее число пленных украинских военных достигло 6489

Общее количество украинских военных, сдавшихся в плен, достигло 6489. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооружённых сил Украины, их общее количество составляет 6 тысяч 489 человек", — отметил министр.

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При этом только с комбината "Азовсталь" в Мариуполе сдались около 2,5 тысячи военных и бойцов нацбатов. Территория завода была полностью освобождена в конце мая. Последняя группа украинских силовиков в количестве 531 человека вышла из катакомб наружу 21 мая. Однако позже власти ДНР сообщили, что на территории промзоны ещё могут оставаться "азовцы" или бойцы ВСУ, которые заблудились или спрятались там умышленно. Позже ещё несколько человек сдались в плен.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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