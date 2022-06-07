Шойгу: Освобождена значительная часть ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца

Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства во вторник заявил об освобождении значительной части территорий Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу реки Северский Донец.

"Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населённых пунктов", — отметил глава военного ведомства.