Шойгу: Освобождена значительная часть ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца
Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства во вторник заявил об освобождении значительной части территорий Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу реки Северский Донец.
"Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населённых пунктов", — отметил глава военного ведомства.
Северский Донец — это правый и наибольший приток Дона, который протекает через Белгородскую, Ростовскую и Харьковскую области, а также через территорию ДНР и ЛНР.
Сегодня утром стало известно, что территория Северодонецка зачищена от украинских силовиков союзными войсками Луганской и Донецкой народных республик и Российской армии. Кроме того, российские военные завершают освобождение Святогорска в ДНР и окружающей территории.