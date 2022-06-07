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Опубликовано 7 июня 2022, 10:05

Шойгу: Освобождена значительная часть ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца

Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства во вторник заявил об освобождении значительной части территорий Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу реки Северский Донец.

"Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населённых пунктов", — отметил глава военного ведомства.

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Северский Донец — это правый и наибольший приток Дона, который протекает через Белгородскую, Ростовскую и Харьковскую области, а также через территорию ДНР и ЛНР.

Сегодня утром стало известно, что территория Северодонецка зачищена от украинских силовиков союзными войсками Луганской и Донецкой народных республик и Российской армии. Кроме того, российские военные завершают освобождение Святогорска в ДНР и окружающей территории.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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