В ЛНР рассказали о "смертниках" ВСУ, воюющих под боевыми наркотиками

Территория Северодонецка зачищена от украинских силовиков союзными войсками Луганской и Донецкой народных республик и Российской армии. Об этом сообщил во вторник в телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"В Северодонецке вся жилая городская застройка освобождена и зачищена союзными войсками от украинских формирований. Они выбиты почти полностью и из промзоны, загнаны на "Азот", — написал дипломат.

По его словам, бои по-прежнему идут на окраинах города, в аэропорту и на подступах к Лисичанску. Посол ЛНР также предположил, что Лисичанск, вероятнее всего, будут освобождать одновременно с Северском.

Также украинские формирования закрепились в нескольких зданиях на территории аэропорта к юго-востоку от города, обстреливая из артиллерии восточную сторону. Союзные войска активно отвечают с позиций в районе Боровского, добавил Мирошник.

"Ближе к южному краю украинский режим подтянул подразделения "смертников" — группы, собранные из выпущенных рецидивистов и дезертиров, за которыми приглядывает спецназ ГУР. Собранный сброд обильно снабжают каким-то боевым наркотиком, предположительно, бельгийского производства. Толку от них немного, но других нет", — уточнил он.