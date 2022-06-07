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Регион
Опубликовано 7 июня 2022, 07:40
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В ЛНР рассказали о "смертниках" ВСУ, воюющих под боевыми наркотиками

Посол ЛНР Мирошник сообщил об освобождении Северодонецка

Территория Северодонецка зачищена от украинских силовиков союзными войсками Луганской и Донецкой народных республик и Российской армии. Об этом сообщил во вторник в телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"В Северодонецке вся жилая городская застройка освобождена и зачищена союзными войсками от украинских формирований. Они выбиты почти полностью и из промзоны, загнаны на "Азот", — написал дипломат.

По его словам, бои по-прежнему идут на окраинах города, в аэропорту и на подступах к Лисичанску. Посол ЛНР также предположил, что Лисичанск, вероятнее всего, будут освобождать одновременно с Северском.

Также украинские формирования закрепились в нескольких зданиях на территории аэропорта к юго-востоку от города, обстреливая из артиллерии восточную сторону. Союзные войска активно отвечают с позиций в районе Боровского, добавил Мирошник.

"Ближе к южному краю украинский режим подтянул подразделения "смертников" — группы, собранные из выпущенных рецидивистов и дезертиров, за которыми приглядывает спецназ ГУР. Собранный сброд обильно снабжают каким-то боевым наркотиком, предположительно, бельгийского производства. Толку от них немного, но других нет", — уточнил он.

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Ранее украинские националисты подорвали мост через реку Северский Донец. По данным Минобороны РФ, отрезанные от основных сил украинские военные бросили свою технику вместе с оружием и бежали, до 80 военнослужащих преодолели реку вплавь.

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ТАСС / Река Александр

Ирина Фальке
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