В Европе захотели получать данные о спецоперации на Украине с разных точек зрения
В ЕП высказались о праве граждан получать альтернативные сведения об украинском конфликте
Депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини направил письмо в Еврокомиссию о реализации права граждан ЕС о доступе к различным точкам зрения относительно конфликта на Украине. Об этом пишет RT.
"Освещение российско-украинского конфликта вписывается в мейнстримный нарратив, нацеленный на навязывание общественности упрощённого, двуполярного видения ситуации, а также рисующий картину противостояния добра и зла, в которой Россия изображается единственной стороной, нарушившей международное право, а Украина — оплотом свободы и демократии", — говорится в письме.
По словам депутата, распространяемая в Европе информация о событиях на Украине обычно предвзята и не соответствует действительности. При этом местные СМИ рассматривают расхождения во мнении как пророссийскую пропаганду. Педичини подчеркнул, что экспертам, пытающимся дать целостное и глубокое представление об истоках нынешних событий, "затыкают рот телеведущие и обозреватели". По его словам, европейские СМИ пытаются дискредитировать любого, кто предлагает альтернативный взгляд на конфликт, независимо от степени его обоснованности.
В этой связи политик хочет знать, могут ли реализовать европейские СМИ право граждан на получение плюралистической информации об украинском конфликте, позволяющей в свободной форме формировать собственное критическое мнение.
Ранее Лайф писал, что Евросоюзу предрекли раскол из-за Украины. По словам американского аналитика Клайва Крука, ЕС быстро отреагировал на спецоперацию, но для поддержания Киева организации потребуется более глубокое политическое единство.
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