Депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини направил письмо в Еврокомиссию о реализации права граждан ЕС о доступе к различным точкам зрения относительно конфликта на Украине. Об этом пишет RT.

"Освещение российско-украинского конфликта вписывается в мейнстримный нарратив, нацеленный на навязывание общественности упрощённого, двуполярного видения ситуации, а также рисующий картину противостояния добра и зла, в которой Россия изображается единственной стороной, нарушившей международное право, а Украина — оплотом свободы и демократии", — говорится в письме.

По словам депутата, распространяемая в Европе информация о событиях на Украине обычно предвзята и не соответствует действительности. При этом местные СМИ рассматривают расхождения во мнении как пророссийскую пропаганду. Педичини подчеркнул, что экспертам, пытающимся дать целостное и глубокое представление об истоках нынешних событий, "затыкают рот телеведущие и обозреватели". По его словам, европейские СМИ пытаются дискредитировать любого, кто предлагает альтернативный взгляд на конфликт, независимо от степени его обоснованности.

В этой связи политик хочет знать, могут ли реализовать европейские СМИ право граждан на получение плюралистической информации об украинском конфликте, позволяющей в свободной форме формировать собственное критическое мнение.