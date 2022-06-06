Небензя покинул зал СБ ООН после бездоказательных обвинений в адрес РФ со стороны ЕС

Постпред РФ при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний Совбеза всемирной организации во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля, который озвучил череду бездоказательных обвинений в адрес России, в частности, возложил на Москву ответственность за мировой продовольственный кризис.

Кроме того, Мишель обвинил РФ в якобы блокировании портов Украины и хищении зерна Незалежной. Постпред РФ не стал дальше слушать речь и вышел.

В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на "зашкаливающую степень бездоказательности" обвинений, озвученных представителями Запада.

"Председатель Евросовета Мишель ещё и вопреки фактам обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры…" — написал Полянский.