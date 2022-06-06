Небензя покинул зал СБ ООН после бездоказательных обвинений в адрес РФ со стороны ЕС
Постпред РФ при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний Совбеза всемирной организации во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля, который озвучил череду бездоказательных обвинений в адрес России, в частности, возложил на Москву ответственность за мировой продовольственный кризис.
Кроме того, Мишель обвинил РФ в якобы блокировании портов Украины и хищении зерна Незалежной. Постпред РФ не стал дальше слушать речь и вышел.
В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на "зашкаливающую степень бездоказательности" обвинений, озвученных представителями Запада.
"Председатель Евросовета Мишель ещё и вопреки фактам обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры…" — написал Полянский.
Ранее Небензя заявил о праве РФ бить по украинским центрам принятия решений. Вместе с этим Москва вправе отодвинуть линии украинской угрозы для России и Донбасса на расстояние возможного поражения новых дальнобойных боеприпасов, отметил он.
ТАСС / AP Photo / Seth Wenig