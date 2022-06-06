На Украине создали спецлагерь для военнопленных, обмен которых маловероятен

На западе Украины создали спецлагерь для военнопленных, обмен которых маловероятен. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил министр юстиции страны Денис Малюська.

"Что касается военнопленных, которых только захватили или которые планируются к обмену, они разбросаны по нашим учреждениям почти по всей территории Украины", — отметил он.

По его словам, пленные "удерживаются на должном уровне" и "в соответствии со стандартами, установленными международными договорами", что немного лучше, "чем содержание заключённого или осуждённого".