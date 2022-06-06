Около 80% жителей Запорожской области заявляют о желании присоединиться к России
Член ВГА Запорожья Рогов заявил, что не менее 80% жителей региона выступают за объединение с РФ
Не менее 80% населения Запорожской области выступает за объединение с Российской Федерацией. Такую цифру назвал в понедельник член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, сообщает РИА "Новости".
"Нет сомнения, что мы вернёмся в родную гавань. Это говорит вся социология на освобождённой территории Запорожской области. Среди всех людей уже сейчас порядка 80% отвечают "да". Уходят от ответа пока 15%, и 5% говорят "нет", — отметил он.
Ранее власти Запорожья сообщили, что рубль в освобождённой части региона начал доминировать над украинской гривной, постепенно вытесняя её в платежах, а через месяц-полтора первые жители Запорожской области получат российские паспорта.