Около 80% жителей Запорожской области заявляют о желании присоединиться к России

"Нет сомнения, что мы вернёмся в родную гавань. Это говорит вся социология на освобождённой территории Запорожской области. Среди всех людей уже сейчас порядка 80% отвечают "да". Уходят от ответа пока 15%, и 5% говорят "нет", — отметил он.