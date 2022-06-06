Кузнецова: "Единая Россия" поможет пресечь незаконный вывоз детей-сирот с Украины

"Единая Россия" поможет законодательно пресечь незаконный вывоз детей-сирот с территории Украины. Об этом сообщила замсекретаря генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По её словам, с подконтрольных Киеву территорий Незалежной под видом "эвакуации" в неизвестном направлении вывезли десятки детей. Так, например, в Латвии прокуратура уже начала досудебное расследование о вероятной торговле украинскими сиротами. Вице-спикер подчеркнула, что речь идёт о 43 несовершеннолетних, которых киевский режим отправил в прибалтийскую республику, в том числе для незаконного усыновления.

"Другой случай: из интерната в городе Счастье (ЛНР) в феврале этого года вывезли на запад Украины нескольких детей. Сейчас они не могут вернуться. Эти вопросы нам предстоит решить на законодательном уровне", — приводит пресс-служба партии слова Кузнецовой.