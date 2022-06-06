Кузнецова: "Единая Россия" поможет пресечь незаконный вывоз детей-сирот с Украины
"Единая Россия" поможет законодательно пресечь незаконный вывоз детей-сирот с территории Украины. Об этом сообщила замсекретаря генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
По её словам, с подконтрольных Киеву территорий Незалежной под видом "эвакуации" в неизвестном направлении вывезли десятки детей. Так, например, в Латвии прокуратура уже начала досудебное расследование о вероятной торговле украинскими сиротами. Вице-спикер подчеркнула, что речь идёт о 43 несовершеннолетних, которых киевский режим отправил в прибалтийскую республику, в том числе для незаконного усыновления.
"Другой случай: из интерната в городе Счастье (ЛНР) в феврале этого года вывезли на запад Украины нескольких детей. Сейчас они не могут вернуться. Эти вопросы нам предстоит решить на законодательном уровне", — приводит пресс-служба партии слова Кузнецовой.
А ранее российский лидер Владимир Путин пообещал обеспечить детей из Донбасса всеми мерами соцподдержки. Он пояснил, что речь идёт об организации медицинской помощи, получении "хорошего образования и интересной, востребованной специальности". Кроме того, глава государства пообещал помочь детям, которые потеряли близких, "обрести любящие семьи".