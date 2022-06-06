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Опубликовано 6 июня 2022, 16:18

Зеленский спустя полмесяца признал сдачу в плен 2,5 тысячи военных с "Азовстали"

Президент Незалежной Владимир Зеленский спустя полмесяца признал, что около 2,5 тысячи украинских военных сдались в плен ВС РФ с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

"Пленные находятся, к сожалению, в руках РФ. Мы знаем, о чём с россиянами договариваться, мы знаем эту цену", — цитируют Зеленского в телеграм-канале издания "Страна.ua".

По словам украинского президента, вопросом обмена занимается Главное управление разведки.

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Напомним, что территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена в конце мая. Последняя группа украинских силовиков в количестве 531 человека вышла из катакомб наружу 21 мая, на тот момент, по данным Минобороны, всего с территории "Азовстали" сдались в плен 2439 украинских военных. Однако позже власти ДНР сообщили, что на территории промзоны ещё могут оставаться "азовцы" или бойцы ВСУ, которые заблудились или спрятались там умышленно. Позже ещё несколько человек сдались в плен.

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Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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