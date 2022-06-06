Зеленский спустя полмесяца признал сдачу в плен 2,5 тысячи военных с "Азовстали"

Президент Незалежной Владимир Зеленский спустя полмесяца признал, что около 2,5 тысячи украинских военных сдались в плен ВС РФ с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

"Пленные находятся, к сожалению, в руках РФ. Мы знаем, о чём с россиянами договариваться, мы знаем эту цену", — цитируют Зеленского в телеграм-канале издания "Страна.ua".