Путин подписал указ о выплатах семьям погибших на Украине росгвардейцев
Путин поручил выплачивать семьям погибших на Украине росгвардейцев по 5 млн рублей
Родственники росгвардейцев, погибших в ходе военной спецоперации в Сирии или на Украине, получат от государства выплаты в размере пяти миллионов рублей. Об этом говорится в указе, который подписал президент России Владимир Путин.
"В случае гибели военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в военной операции [в Сирии и на Украине], членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей", — указано в документе.
Аналогичные выплаты должны получить семьи погибших военнослужащих пограничных органов ФСБ, госслужащих и волонтёров. При отсутствии членов семей выплата будет распределена между полнородными и неполнородными братьями и сёстрами военных. Указ вступает в силу со дня его подписания.
А ранее Лайф сообщал, что Путин призвал пересчитать выплаты участникам спецоперации из-за снижения курса доллара. Он также поручил правительству оперативно реагировать на потребности военной медицины и поддерживать военнослужащих, получивших ранения.
ТАСС / Михаил Метцель