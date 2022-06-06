Путин подписал указ о выплатах семьям погибших на Украине росгвардейцев

Родственники росгвардейцев, погибших в ходе военной спецоперации в Сирии или на Украине, получат от государства выплаты в размере пяти миллионов рублей. Об этом говорится в указе, который подписал президент России Владимир Путин.

"В случае гибели военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в военной операции [в Сирии и на Украине], членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей", — указано в документе.

Аналогичные выплаты должны получить семьи погибших военнослужащих пограничных органов ФСБ, госслужащих и волонтёров. При отсутствии членов семей выплата будет распределена между полнородными и неполнородными братьями и сёстрами военных. Указ вступает в силу со дня его подписания.