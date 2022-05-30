Вице-премьер Украины заявила, что вопрос обмена пленными переходит в ведение разведслужб

Вопросом обмена пленными на Украине теперь будет заниматься Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны страны. Об этом сообщила вице-премьер Незалежной Ирина Верещук.

Она отметила, что совместно с ГУР с военнопленными будут работать сотрудники Службы безопасности Украины.

Ранее житель пригорода Северодонецка рассказал, как его пытали украинские спецслужбы. По словам мужчины, сотрудники СБУ отпустили его только после того, как тот согласился с ними сотрудничать и признался в том, что является террористом и предателем Родины.