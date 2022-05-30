Вице-премьер Украины заявила, что вопрос обмена пленными переходит в ведение разведслужб
По её словам, все необходимые организационные вопросы уже отработаны, коммуникационные каналы налажены.
Вопросом обмена пленными на Украине теперь будет заниматься Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны страны. Об этом сообщила вице-премьер Незалежной Ирина Верещук.
"Свой функционал по обмену военнопленными передаю Главному управлению разведки Минобороны. Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы налажены", — написала вице-премьер в телеграм-канале.
Она отметила, что совместно с ГУР с военнопленными будут работать сотрудники Службы безопасности Украины.
Ранее житель пригорода Северодонецка рассказал, как его пытали украинские спецслужбы. По словам мужчины, сотрудники СБУ отпустили его только после того, как тот согласился с ними сотрудничать и признался в том, что является террористом и предателем Родины.