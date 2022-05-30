В Верховной раде предложили запретить российскую музыку
Там выступают против творчества артистов, которые являются или были после 1991 года гражданами "государства, признанного агрессором".
В Верховной раде предложили запретить публичное исполнение российской музыки и клипов, а также гастроли артистов на территории Украины.
Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, внесённому в парламент, предлагается запретить публичное исполнение, демонстрацию и сообщение фоно- и видеограмм, а также клипов, содержащих исполнение музыкального недраматичного произведения с текстом певцов, которые являются или были после 1991 года гражданами "государства, признанного Верховной радой Украины государством-агрессором". При этом возможны исключения для бывших граждан РФ, которые являются гражданами Незалежной, а также российских исполнителей, осудивших "Операцию Z".
Как писал Лайф ранее, Минкульт Украины выступил с предложением ввести санкции против 47 российских певцов, актёров и телеведущих из-за их поддержки "Операции Z". Среди них Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Джиган, Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и Тимати.
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