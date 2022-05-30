В Верховной раде предложили запретить российскую музыку

Там выступают против творчества артистов, которые являются или были после 1991 года гражданами "государства, признанного агрессором".

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, внесённому в парламент, предлагается запретить публичное исполнение, демонстрацию и сообщение фоно- и видеограмм, а также клипов, содержащих исполнение музыкального недраматичного произведения с текстом певцов, которые являются или были после 1991 года гражданами "государства, признанного Верховной радой Украины государством-агрессором". При этом возможны исключения для бывших граждан РФ, которые являются гражданами Незалежной, а также российских исполнителей, осудивших "Операцию Z".