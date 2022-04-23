Как народ мстит звёздам шоу-бизнеса, осудившим россиян за "Операцию Z" Оглавление Валерий Меладзе Вера Брежнева Светлана Лобода Потап и Настя Иван Дорн Отказ от покупок билетов, падение аудитории и полный игнор бывших фаворитов — далеко не самая обидная реакция. Певицы и певцы наказали себя сами, оскорбляя армию и граждан России. 144684 144684 Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Елизавета Клементьева, Карпухин Сергей

С началом спецоперации против нацистов на Украине из России сбежало целое созвездие знаменитостей. В России они были суперзвёздами и сколотили немалые состояния. Однако в трудные времена многие предпочли не только бросить всех своих поклонников, но и поливают Россию и россиян грязью из-за рубежа. В нашей стране им уже дали меткое прозвище: "незалэжные артисты".

Валерий Меладзе

Дорого обошлись певцу Валерию Меладзе его негативные высказывания в адрес России, где он стал звездой. С началом спецоперации против нацистов он негативно высказывался в адрес руководства страны и предпочёл было переждать трудные времена — нет, не на Украине, как можно было бы подумать, — а в Стамбуле.

Фото © Wikipedia

Однако материальные трудности заставили его передумать, и 14 апреля певец уже сидел в самолёте Стамбул – Санкт-Петербург. Оказывается, 50 тысяч долларов за концерт (по другим данным — 70 тысяч евро) могут творить чудеса и делать патриотов даже из творческой интеллигенции. Певец вернулся, чтобы выступить на дне рождения питерского бизнесмена.

Обычные зрители гневно осуждают певца и предлагают, в случае если Меладзе решит устроить "чёс" по стране, срывать его концерты. Разговоры подтверждает реальность: последние запланированные концерты певца не принесли ему ничего — люди, обычно покупавшие билеты за бешеные цены от 15 до 60 тысяч рублей, отказались брать даже два билета по цене одного.

Вера Брежнева

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Уроженка Украины Вера Брежнева тоже почему-то не проявила должного патриотизма и уехала из России не в Киев — перевязывать раненых бойцов нацбатальонов, — а в солнечную Италию. Фотографии, которые после этого появились в Интернете, показывают, что певица всё больше теряет прежний лоск. Некоторые пользователи даже предположили, что она выпивает.

Певица слёзно рассказывает про родственников в Киеве, которые "сидят в подвалах под бомбёжками", но, по слухам, тут же согласна выступать перед россиянами на частной вечеринке где-нибудь в Египте. А почему нет?

Сейчас в графике на сайте у певицы висят анонсы майских и летних концертов в Турции в Кемере: тут уж главное, чтобы эти концерты не превратились в побоище между зрителями. Впрочем, наверняка публика будет состоять из сплошных пацифистов. В общем, перспектива у поп-дивы неутешительная — оставаться за границей и петь перед эмигрантами и туристами. Так и до кабаков можно докатиться. А годы тем временем берут своё.

Светлана Лобода

Фото © Wikipedia

За негативные высказывания в адрес нашей страны народная артистка России Светлана Лобода подверглась двойной обструкции: россияне не поняли распиаренную "любовницу" лидера группы "Рамштайн" Тиля Линдеманна и отказались идти на её концерты. А на Украине певицу подвергли остракизму за то, что она так долго выступала перед россиянами, и внесли в чёрный список. Певице пришлось уехать в Латвию, где она давно прикупила себе домик.

Народную артистку России и гражданку Украины совершенно не смущает тот факт, что в стране проводят марши нацистов и сносят памятники воинам-освободителям, которые избавили Европу от фашизма. Сейчас певица занимается волонтёрством: помогает беженцам. В интервью она сообщает, что ей плевать на все списки, но счастливой на фото не выглядит, ведь о прежних доходах остаётся лишь мечтать, а пока приходится петь перед прижимистыми латышами в Риге. Ну хоть что-то. А вот концерт в Минске пришлось отменить.

Потап и Настя

Фото © Wikipedia

Но, может быть, хоть кто-то из украинских артистов предпочёл уехать на родину? Нет. Рэпер Потап и Настя Каменских предпочли почти сразу после начала спецоперации покинуть Украину и сбежать в более спокойную Испанию. И это при том, что основные заработки артистов были в России. Теперь Настя издалека постит видеоролики с фейками о наших военных и сокрушается по поводу того, что концерт в Луцке на Украине пришлось отменить: жители Незалежной не поняли вдруг проснувшегося патриотизма сладкой парочки. А когда те сбежали из страны, то вовсе назвали их "крысами". Настя, впрочем, всё это отрицает и пишет в блоге, что "поездку планировали давно", а уехали вообще чуть ли не с концерта в Кремле.

Впрочем, теперь будущее рэпера и певицы довольно туманно: вряд ли беженцы из Украины, наводнившие Европу, смогут дать им и сотую часть российского дохода. К тому же поговаривают, что парочка якобы употребляет тяжёлые вещества.

Иван Дорн

Фото © Wikipedia

Упали заработки и украинского певца Ивана Дорна. Сначала он встретил известие о начале спецоперации России на Украине матом, потом заявил об отзыве своего "лейбла" и запрете слушать в России его музыку. На самом деле музыкант решил "посидеть на двух стульях" и продолжил зарабатывать деньги в России. Никто из сотрудников его "Мастерской" не уволен, а сама организация продолжает раскручивать новый проект — певицу Гелаву.

Впрочем, патриотом Украины он оказался только на словах: сейчас певец отдыхает на Мальдивах. В блогах постит фейки о Российский армии и плачется о мире, который совершенно не собирается завоёвывать собственными руками. В общем, деньги заканчиваются, а вчерашние фанаты стали равнодушны к страданиям Дорна. Похоже, "человек-харизма", как Дорн называет сам себя, обречён влачить жалкое существование вдали от нашей страны. Впрочем, его директор уверяет, что не всё так плохо в финансах певца и он уже согласен выступить в России всего за 40 тысяч евро. Любителям таланта стоит подождать, пока ценник не упадёт до десяти. Мальдивы — не самое дешёвое место.

На самом деле в России продолжает выступать множество граждан Украины. Некоторые из них благоразумно молчат о собственных политических убеждениях. Другие заявляют, что сознательно остаются вне политики. Среди них — Анна Лорак, группа "Никита", Quest Pistols, Ирина Билык, Ёлка, Анна Седокова, Алина Гросу и другие.

Фото © Shutterstock Остановит ли артистов запрет на въезд в Россию от негативных высказываний о нашей стране? 0 Да, те, кому ещё не запретили въезд, воздержатся от таких слов Тем, кто уехал, больше терять нечего, так что нет Своё мнение в комментарии

Авторы Майя Новик