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Опубликовано 30 мая 2022, 14:45
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Макрон подтвердил гибель французского журналиста Фредерика Леклера под Северодонецком

Пресс-карта французского журналиста, который погиб под Северодонецком в ЛНР. Фото © Telegram / Mash

Пресс-карта французского журналиста, который погиб под Северодонецком в ЛНР. Фото © Telegram / Mash

По предварительной информации, машина, в которой находился корреспондент BFM TV, попала под обстрел.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил гибель французского журналиста Фредерика Леклера под Северодонецком Луганской Народной Республики.

"Я разделяю боль близких и коллег журналиста Фредерика Леклера Имхоффа... Я хочу выразить поддержку тем, кто выполняет трудную информационную миссию в условиях военных действий", — написал глава государства в "Твиттере" и пояснил, что корреспондент освещал события на Украине.

Журналист Fox News заявил о гибели своего коллеги под Киевом
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Как уже сообщал Лайф, журналист работал на телеканалах France TV и BFM TV на протяжении почти шести с половиной лет — с декабря 2015 года. На Украине Леклер был аккредитован от BFM TV. По предварительной информации, машина, в которой находился корреспондент французского канала, попала под обстрел. С собой у него была пресс-карта, выданная Вооружёнными силами Украины.

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Андрей Бражников
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