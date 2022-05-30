Макрон подтвердил гибель французского журналиста Фредерика Леклера под Северодонецком

"Я разделяю боль близких и коллег журналиста Фредерика Леклера Имхоффа... Я хочу выразить поддержку тем, кто выполняет трудную информационную миссию в условиях военных действий", — написал глава государства в "Твиттере" и пояснил, что корреспондент освещал события на Украине.

Как уже сообщал Лайф, журналист работал на телеканалах France TV и BFM TV на протяжении почти шести с половиной лет — с декабря 2015 года. На Украине Леклер был аккредитован от BFM TV. По предварительной информации, машина, в которой находился корреспондент французского канала, попала под обстрел. С собой у него была пресс-карта, выданная Вооружёнными силами Украины.