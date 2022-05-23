Зеленский заявил, что готов к обмену пленными "хоть завтра"

По мнению украинского лидера, другие страны должны для этого всячески давить на Москву, в том числе путём эмбарго на нефть.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену пленными с Россией "хоть завтра". Он считает, что этот процесс нужно вести более активно.

"Нам не нужны российские военные, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять. И этот обмен, он очень важный", — заявил Зеленский, отвечая на вопросы по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.

По его мнению, к организации обмена нужно привлекать как можно больше государств-посредников. Зеленский напомнил, что в плену у России и республик Донбасса несколько тысяч военных Украины.

"Мы должны их обменять. И тут нужно, чтобы все государства мы подключили. И ООН, и Швейцарию, и опыт израильтян, и много стран, но это сложно", — сказал Зеленский.