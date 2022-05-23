Зеленский заявил, что готов к обмену пленными "хоть завтра"
По мнению украинского лидера, другие страны должны для этого всячески давить на Москву, в том числе путём эмбарго на нефть.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену пленными с Россией "хоть завтра". Он считает, что этот процесс нужно вести более активно.
"Нам не нужны российские военные, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять. И этот обмен, он очень важный", — заявил Зеленский, отвечая на вопросы по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.
По его мнению, к организации обмена нужно привлекать как можно больше государств-посредников. Зеленский напомнил, что в плену у России и республик Донбасса несколько тысяч военных Украины.
"Мы должны их обменять. И тут нужно, чтобы все государства мы подключили. И ООН, и Швейцарию, и опыт израильтян, и много стран, но это сложно", — сказал Зеленский.
По его мнению, для организации обмена нужно давить на Россию "через любые рычаги", в том числе через закрытие бизнеса, эмбарго на поставки нефти.
Лайф сообщал, что ранее была полностью освобождена территория завода "Азовсталь" в Мариуполе. По данным Минобороны РФ, с 16 мая сдалось в плен 2439 украинских военных. 21 мая последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.
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