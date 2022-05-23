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Регион
Опубликовано 23 мая 2022, 17:51
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Эрдоган заявил об отказе Турции участвовать в "шоу по урегулированию ситуации на Украине"

Именно так турецкий лидер оценивает тактику других стран, которые не прикладывают "искренних усилий для прекращения огня и установления мира".

Турция, в отличие от ряда других стран, не стала принимать участия в шоу по урегулированию ситуации на Украине, а оказала Киеву реальную помощь. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Эрдоган на заседании кабинета министров в понедельник.

"Вместо шоу, которые не способствовали урегулированию украинского кризиса, мы приложили самые искренние усилия для прекращения огня и установления мира. Мы оказали Украине серьёзную, конкретную и полезную помощь", — приводит слова политика ТАСС.

Эрдоган добавил, что Турция "смело выразила свою позицию России", но продолжает эффективно развивать отношения с Москвой.

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Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что не намерен разрывать отношения с российским коллегой Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине. А вот украинский лидер Владимир Зеленский предъявил претензии Турции из-за приёма российских туристов. В частности, он выразил недоумение по поводу решения Анкары организовывать отдельные рейсы для граждан России.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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