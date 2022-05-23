Эрдоган заявил об отказе Турции участвовать в "шоу по урегулированию ситуации на Украине"
Именно так турецкий лидер оценивает тактику других стран, которые не прикладывают "искренних усилий для прекращения огня и установления мира".
Турция, в отличие от ряда других стран, не стала принимать участия в шоу по урегулированию ситуации на Украине, а оказала Киеву реальную помощь. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Эрдоган на заседании кабинета министров в понедельник.
"Вместо шоу, которые не способствовали урегулированию украинского кризиса, мы приложили самые искренние усилия для прекращения огня и установления мира. Мы оказали Украине серьёзную, конкретную и полезную помощь", — приводит слова политика ТАСС.
Эрдоган добавил, что Турция "смело выразила свою позицию России", но продолжает эффективно развивать отношения с Москвой.
Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что не намерен разрывать отношения с российским коллегой Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине. А вот украинский лидер Владимир Зеленский предъявил претензии Турции из-за приёма российских туристов. В частности, он выразил недоумение по поводу решения Анкары организовывать отдельные рейсы для граждан России.