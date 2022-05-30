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Опубликовано 30 мая 2022, 14:56

Глава теробороны Днепра призвал срочно минировать Киев, Сумы и Чернигов

Политический деятель заявил, что нужно заняться укреплением северной границы Украины и строить глубокую эшелонированную оборону.

Глава территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан выступил с заявлением о необходимости в срочном порядке заминировать Киев, Сумы и Чернигов.

"Киеву, Сумам, Чернигову и Харькову нужно срочно строить глубокую эшелонированную оборону. Минируйте северные границы Украины", — написал украинский деятель в соцсетях.

Однако Корбан не уточнил, с чем именно связан его призыв к таким решительным действиям.

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Ранее Минобороны РФ раскрыло планы националистов взорвать ёмкости с химвеществами в Сумах. С помощью данной провокации власти Киева хотят обвинить российских военнослужащих в применении химического оружия и неизбирательных ударах по мирным жителям, уточнили в ведомстве.

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Laszlo Balogh / Getty Images

Николь Вербер
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