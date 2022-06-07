Евросоюзу предрекли раскол из-за Украины

Среди стран Европейского союза может возникнуть экономический и политический раскол из-за событий на Украине. Такое мнение высказал американский аналитик Клайв Крук в авторской колонке для агентства Bloomberg.

"Пока преждевременно праздновать новое единство находящейся под давлением Европы. Требования, предъявляемые к союзу, могут усилить его или в конечном счёте расколоть", — отмечает он в статье.

Крук пишет, что Евросоюз быстро отреагировал на спецоперацию России на Украине, чем удивил тех, кто привык к европейской нерасторопности. Это проявилось в антироссийских санкциях и поставках вооружения Украине.

"Однако для поддержания этих усилий потребуется куда более глубокое политическое единство, что обычно выходит за рамки возможностей Евросоюза", — констатирует эксперт.

Он добавляет: начало российской специальной военной операции на Украине потребовало от стран ЕС солидарности. Однако по мере развития обстановки на Украине возникнут разногласия по поводу того, как остановить войну.

"Наложенные на Россию санкции будут наносить Европе всё больший сопутствующий ущерб. По некоторым странам они будут бить сильнее, чем по другим, подвергнув жёсткой проверке недостроенные экономические и политические системы Евросоюза", — считает Крук.