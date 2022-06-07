В Италии заявили об успехах российской военной операции на Украине

Несмотря на нежелание некоторых западных СМИ признавать победы России в боевых действиях на Украине, именно это и происходит, заявил в эфире телеканала La7 итальянский журналист Марко Травальо. Публикации, в которых распространяют недостоверную информацию о Российской армии, он раскритиковал.

"О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было. <…> В общем, Россия одерживает победу, берёт всё, что её интересует", — отметил Травальо.

Италия же, по мнению журналиста, должна была не снабжать Киев оружием, а ограничиться гуманитарной помощью, приёмом беженцев и санкциями в отношении Москвы. Он указал на то, что даже конституция страны запрещает поставку вооружений воюющему государству, не являющемуся союзником Милана.