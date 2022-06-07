Шойгу сообщил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка

Министр обороны Сергей Шойгу во время селекторного совещания заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка.

"Полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецка. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населённых пунктов. Развивается наступление на попасненском направлении", — сказал глава Минобороны.

Шойгу отметил, что в целом на данный момент освобождено 97% территории Луганской Народной Республики.