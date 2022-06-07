Шойгу сообщил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка
Министр обороны Сергей Шойгу во время селекторного совещания заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка.
"Полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецка. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населённых пунктов. Развивается наступление на попасненском направлении", — сказал глава Минобороны.
Шойгу отметил, что в целом на данный момент освобождено 97% территории Луганской Народной Республики.
Ранее украинские националисты подорвали мост через реку Северский Донец. По данным Минобороны РФ, отрезанные от основных сил украинские военные бросили свою технику вместе с оружием и бежали, до 80 военнослужащих преодолели реку вплавь.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ