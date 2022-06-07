Для чего Киев бросает в Северодонецк самый секретный спецназ Украины По сообщениям источников, перед элитными подразделениями Главного управления разведки может быть поставлено сразу несколько задач. 74644 74644 Обложка © dn.gov.ua

Карта боевых действий на Украине

Ночью 6 июня сразу несколько источников в зоне боевых действий сообщили, что для удержания Северодонецка украинским руководством начата переброска частей элитного спецназа ГУР Украины — Сил специальных операций. Точная численность подразделений не раскрывается, однако речь может идти о трёх батальонах специального назначения, перемещение которых проходит в режиме максимальной секретности с лисичанского направления. Эти сообщения совпали с другим событием — за сутки до начала переброски спецназа ВСУ под Северодонецк в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ на этом участке достигают 90%. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, остатки группировки противника отступили под Лисичанск.

В настоящее время Северодонецк контролируется ВС РФ, а бои идут в промзоне, расположенной в городской черте. Одновременно с этим ВС РФ и НМ ЛНР ведут бои в агломерации Северодонецк – Лисичанск. Положение ВСУ в этом районе президент Украины Владимир Зеленский уже назвал сложным. Понимают перспективы и в Генштабе ВСУ. По некоторым данным, глава Генштаба Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала заявил, что несколько суток промедления "будут стоить жизни самым боеспособным соединениям войск на севере Донбасса".

Отступать от Северодонецка украинской армии некуда — практически все пути к бегству перерезаны. К северу от Соледара, на бахмутском направлении, ВСУ находятся под массированным ударом российской артиллерии и авиации и несут большие потери. Попытка контрнаступления украинской армии у Белогоровки и селом Берестово сорвалась и прошла "по херсонскому сценарию" — с гибелью военных и потерей значительного количества техники.

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"Слуга народа" и потери украинской армии под Северодонецком

Переброске спецназа ГУР Украины под Северодонецк предшествовали и другие любопытные события. 4 июня стало известно, что к беспрецедентным потерям ВСУ в Северодонецке имеет отношение член партии президента Украины "Слуга народа" Марьяна Безуглая. По имеющимся данным, она прибыла в город незадолго до генерального наступления ВС РФ, а в поездке её сопровождали сотрудники польских ЧВК. Считалось, что изначальной целью присутствия Безуглой в Северодонецке было воспрепятствовать отступлению ВСУ. Ранее, 23 мая, Безуглая внесла в Верховную раду законопроект, согласно которому командование получает карт-бланш на убийство дезертиров.

Украинские военные. Фото © ТАСС / AP Photo / Bernat Armangue

По её приказу по частям ВСУ был открыт заградительный огонь, она же дала ВСУ указание провести контратаку, оказавшуюся даже более провальной, чем контрнаступление украинской армии под Херсоном, состоявшееся 28–29 мая и ставшее одной из обсуждаемых тем на начало июня. В тот же день, выполняя приказы Безуглой, ВСУ потеряли почти 350 человек погибшими, остальные подразделения сбежали к промзоне химкомбината "Азот", где и находятся в настоящий момент. Ошибки бездарного командования депутата "Слуги народа" потребовалось срочно исправить, и к отправке в зону боевых действий подготовили элитный спецназ.

Окружение Северодонецка

Действия Марьяны Безуглой с точки зрения военной тактики оказались безграмотными и разрушительными для ВСУ. В итоге оборону города "слуга народа" провалила, а в Северодонецке появились российские военные. На исправление ошибок Безуглой, местоположение которой в данный момент неизвестно, Киев бросил последние резервы и части специального назначения. Чтобы взбодрить военных, 5 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил Лисичанск для награждения отличившихся бойцов ВСУ. Однако член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что для украинской армии такая поездка — плохой знак.

Поездка Зеленского говорит о том, что общий настрой армии после массовой сдачи боевиков в плен в Мариуполе и других районах Донбасса просто на нуле. И их можно понять. Никто из боевиков не хочет сдаваться в плен или гибнуть в реальном бою. Кроме того, уже сейчас в Запорожье зреют настроения местных элит сдать город, но Зеленский пытается всё это притушить. И недавняя поездка — попытка поднять дух армии и местных элит Владимир Рогов Член совета военно-гражданской администрации Запорожской области

Также Рогов подверг сомнению реальность посещения Зеленским передовой , как и сообщения о том, что президент лично отдавал команду идти в атаку. Но, даже если отбросить скепсис, можно увидеть, что власти Киева по-прежнему делают большую ставку на Северодонецк и готовы жертвовать военной элитой, невзирая на мнение высшего военного командования.

Зона блокирования и оперативного окружения ВСУ в Северодонецке. Фото © sed.lg.ua

Интересно, что в Северодонецке в полный рост разворачивается конфликт между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Зеленский намеревается вести бой до победного. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный понимает, что спецназ ГУР Украины рискует повторить судьбу гарнизона города и может не вернуться с поля боя. Пока эксперты не могут прийти к однозначному выводу, реальный это раскол в киевской верхушке или идеологический и тактический ход, Киев направил под Северодонецк свою военную элиту — Силы специальных операций Украины, ранее успевших встретиться с Российской армией.

Силы специальных операций Украины

ССО Украины, созданные в 2016 году, с 24 февраля несут крупные потери. Значительная часть из них пришлась на второй месяц СВО РФ на Украине. В попытке захватить остров Змеиный практически полностью уничтожено самое боеспособное подразделение — 73-й морской центр специальных операций. Оставшиеся части ССО Украины, по некоторым данным, Киев вынужден перебрасывать для замены практически полностью уничтоженного 10-го батальона специального назначения, а также батальона материально-технического обеспечения, более известного как воинская часть А1225.

70% личного состава потеряло и другое подразделение ГУР Украины — 8-й отдельный полк специального назначения. По сути, с его поражения началась основная фаза отхода, или, правильнее сказать, бегства украинской армии из Северодонецка в сторону Лисичанска. Сопоставимые потери также понёс 394-й отдельный батальон охраны и обслуживания оперативного командования "Запад" ВСУ, переброшенный в Донбасс в марте 2022 года.

Собеседники Лайфа, находящиеся недалеко от Северодонецка, сообщают, что перед ССО Украины может стоять две задачи. Первая: максимально замедлить продвижение Российской армии, совершая диверсии на объектах гражданской инфраструктуры. О сугубо военном сопротивлении речь уже не идёт, офицерам ГУР Украины могут приказать подорвать электростанции и системы водоснабжения города. Вторая задача: организовать видимость контратаки на одном из участков, занятых ВС РФ, чтобы другие подразделения, в том числе и запертые на химкомбинате силы ВСУ, могли покинуть участок на карте, который в переговорах и шифровках штабисты украинской армии называют "зоной неминуемого окружения".

Украинские военные. Фото © ТАСС / AP Photo / Bernat Armangue

На проведение операции спецназу Украины отводится не более 48 часов. Если задача не будет выполнена за это время, то в течение следующих нескольких суток произойдёт оперативное блокирование путей отхода ВСУ из пригородов Северодонецка с севера и юга, а ещё через двое – максимум трое суток территорию порежут на куски, как в Мариуполе, зачистят, а гарнизон химкомбината "Азот" будет отрезан от Лисичанска. То есть история с осадой "Азовстали" повторится ещё раз, только в другом месте.

По другим данным, подразделения украинского аналога российского спецназа ГРУ могли получить приказ вывезти с территории Северодонецка не только депутата Марьяну Безуглую и её вооружённый эскорт, состоящий из сотрудников польской ЧВК, но и заместителя командира местного штаба ВСУ полковника Дариуша Майхжака. Уже известно, что Майхжак — действующий офицер армии Польши и проректор Академии военного искусства. Официальных сведений о том, что именно он делал в Северодонецке нет, однако, по неофициальным данным, Майхжак мог отвечать за обеспечение связи и обмена тактической информации при обороне населённых пунктов Лесная Дача и Сиротино.

Если подразделения ССО ГУР Украины не успеют вызволить окружённых офицеров и депутата "Слуги народа", то дождаться подкрепления остаткам украинской армии будет уже неоткуда, поскольку, опасаясь масштабного наступления Российской армии, ВСУ взорвали мосты к северу и северо-западу от города. ВС РФ, активно наступая с севера и северо-востока, не стали втягиваться в городские бои и обошли районы с уничтоженной инфраструктурой, после чего нанесли удары ВСУ во фланг. Единственным направлением, которым украинская армия может воспользоваться для бегства, остаётся юго-западный коридор в Лисичанск. Другие каналы отхода на запад ВСУ перерезали себе самостоятельно.

Фото © ТАСС / AP Photo / Bernat Armangue Смогут ли ВСУ сбежать из окружения в Северодонецке? 0 Да, смогут Нет, не смогут Попытаются, но не смогут Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев