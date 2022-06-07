Украинских националистов уличили в расправах над священниками
Глава Святогорска заявил об убийствах священников украинскими националистами
Глава Святогорска (ДНР) Владимир Бандура заявил, что украинские националисты убивают священнослужителей и монахов. По его словам, факты преступлений тщательно скрываются от общественности и СМИ.
"Хочу сказать о том, что есть информация — и подтверждённая — о том, что нацисты убивают священнослужителей, монахов и скрывают эти факты", — сказал Бандура, видеообращение которого опубликовало Минобороны РФ.
По его данным, также все военнослужащие Вооружённых сил Украины мародёрствуют и творят беспредел.
Ранее стало известно, что украинские десантники при отступлении из Святогорска (ДНР) подожгли скит Святогорской лавры. Как рассказали местные жители, националисты обстреляли деревянные стены из крупнокалиберного пулемёта зажигательными боеприпасами. После этого боевики отправились в сторону подконтрольного украинским войскам села Сидорово.
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