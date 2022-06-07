Украинских националистов уличили в расправах над священниками

Глава Святогорска (ДНР) Владимир Бандура заявил, что украинские националисты убивают священнослужителей и монахов. По его словам, факты преступлений тщательно скрываются от общественности и СМИ.

"Хочу сказать о том, что есть информация — и подтверждённая — о том, что нацисты убивают священнослужителей, монахов и скрывают эти факты", — сказал Бандура, видеообращение которого опубликовало Минобороны РФ.

По его данным, также все военнослужащие Вооружённых сил Украины мародёрствуют и творят беспредел.