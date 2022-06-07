Жителям Мариуполя запретили купаться в акватории города из-за украинских мин
Глава Мариуполя запретил купаться в акватории города из-за мин в прибрежной зоне
Жителям Мариуполя запретили купаться на пляжах из-за большого количества мин в прибрежной зоне, оставленных украинскими военными. Соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации Константин Иващенко. Он пояснил, что купаться в акватории города на данный момент крайне небезопасно.
"Для предотвращения несчастных случаев я распорядился установить с 5 июня 2022 года запрет на купание граждан в акватории Азовского моря города Мариуполь. Как только сапёры закончат разминирование, запрет на купание будет снят", — сообщили в пресс-службе администрации ДНР.
Ранее Лайф сообщал, что в результате взрыва на пляже в Мариуполе погибло два человека. Как уточнили в Штабе территориальной обороны ДНР, один из них был ребёнок.
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