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Опубликовано 7 июня 2022, 15:12

Жителям Мариуполя запретили купаться в акватории города из-за украинских мин

Глава Мариуполя запретил купаться в акватории города из-за мин в прибрежной зоне

Жителям Мариуполя запретили купаться на пляжах из-за большого количества мин в прибрежной зоне, оставленных украинскими военными. Соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации Константин Иващенко. Он пояснил, что купаться в акватории города на данный момент крайне небезопасно.

"Для предотвращения несчастных случаев я распорядился установить с 5 июня 2022 года запрет на купание граждан в акватории Азовского моря города Мариуполь. Как только сапёры закончат разминирование, запрет на купание будет снят", — сообщили в пресс-службе администрации ДНР.

Порты в Мариуполе и Бердянске готовы к отгрузке зерна и работают в штатном режиме
Порты в Мариуполе и Бердянске готовы к отгрузке зерна и работают в штатном режиме

Ранее Лайф сообщал, что в результате взрыва на пляже в Мариуполе погибло два человека. Как уточнили в Штабе территориальной обороны ДНР, один из них был ребёнок.

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Наталья Исакова
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