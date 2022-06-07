Подхватить инфекцию в жаркое время года и пролежать несколько дней с температурой — вполне частое явление. Врач-иммунолог Людмила Алексеева в беседе с "Вечерней Москвой" перечислила симптомы, которые могут указывать на ослабленный иммунитет.

В жару заболевание проходит быстрее: высокая температура, солнце и сухость уличного воздуха — это максимально неблагоприятные условия для существования многих вирусов. И всё же 20% людей болеют летом, сказала врач.

"Происходит это по той причине, что ослабевает местный иммунитет, он теряет способность защитить организм от бактерий и вирусов. И в организм через воздушно-капельные пути может проникнуть болезнетворная микрофлора, которая и спровоцирует развитие простуды", — рассказала Алексеева.

Температурные перепады только ухудшают ситуацию: жаркое солнце, холодный воздух кондиционера и прочее. А переохлаждение может спровоцировать присоединение дополнительной инфекции к той, что уже попала в организм.

"При такой ситуации возникают все признаки простуды, а бактериальная инфекция нередко приводит к гнойным процессам в горле", — объяснила иммунолог.

Заболевание летом также может быть связано с тем, что болезнь начинает прогрессировать, когда "защита организма ослабевает и сапрофитная флора активизируется и превращается в патогенную". Особенности, на которые нужно обратить внимание, — это постоянное чувство усталости, выпадение волос и появление герпеса на лице, пояснила специалист.