ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников в Харьковской области
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации иностранных наёмников в Харьковской области, которые воевали на стороне ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он уточнил, что место расположения боевиков было уничтожено высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Андреевка.
За последние сутки также были поражены девять районов, на территории которых располагались места сосредоточения живой силы противника и боевой военной техники. Кроме того, ВС РФ ликвидировали пять огневых позиций подразделений РСЗО в районах таких населённых пунктов, как Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное, Малая Ильиновка и Лисичанск Луганской Народной Республики.
Ранее Лайф сообщал, что Российская армия применила в ходе "Операции Z" на Украине звено из четырёх истребителей Су-57. Они в рамках задачи по уничтожению средств ПВО были связаны в единую информационную сеть.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ