Российские военные нанесли удар по пункту дислокации иностранных наёмников в Харьковской области, которые воевали на стороне ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он уточнил, что место расположения боевиков было уничтожено высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Андреевка.

За последние сутки также были поражены девять районов, на территории которых располагались места сосредоточения живой силы противника и боевой военной техники. Кроме того, ВС РФ ликвидировали пять огневых позиций подразделений РСЗО в районах таких населённых пунктов, как Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное, Малая Ильиновка и Лисичанск Луганской Народной Республики.