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Опубликовано 11 июня 2022, 08:26

Опубликовано видео уничтожения позиций ВСУ расчётами САУ "Акация"

Минобороны показало видео уничтожения позиций ВСУ расчётами САУ "Акация"

В ходе спецоперации на Украине российские расчёты самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили укреплённые позиции ВСУ. Видео работы дивизиона распространило Министерство обороны РФ.

Работа расчётов САУ "Акация". Видео © Минобороны РФ

Позиции Вооружённых сил Украины были обнаружены с помощью беспилотника. После этого дивизион САУ в кратчайшие сроки занял огневые позиции и нанёс удар. Для уничтожения танков и другой бронетехники военные применяют кумулятивные снаряды. В зависимости от объекта поражения также могут использоваться осколочно-фугасные снаряды, рассказали в Минобороны. После выполнения задачи боевые машины отправляются в специальное замаскированное место. Там артиллеристы осуществляют дозаправку техники и пополнение боекомплекта.

"В данный момент происходит загрузка боеприпасов. Машина хорошая, не подводит. Выполняем задачи своевременно, быстро. Попадаем в цель", — рассказал командир расчёта.

Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ гаубицами "Мста-С"
Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ гаубицами "Мста-С"

Ранее в Минобороны РФ рассказали о сбитых на Украине Су-25 и МиГ-29. Кроме того, по данным ведомства, российские военные перехватили четыре ракеты тактического комплекса "Точка-У" в ЛНР и Харьковской области, а также три снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган".

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Минобороны РФ

Александра Васильева
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