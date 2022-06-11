Опубликовано видео уничтожения позиций ВСУ расчётами САУ "Акация"

Позиции Вооружённых сил Украины были обнаружены с помощью беспилотника. После этого дивизион САУ в кратчайшие сроки занял огневые позиции и нанёс удар. Для уничтожения танков и другой бронетехники военные применяют кумулятивные снаряды. В зависимости от объекта поражения также могут использоваться осколочно-фугасные снаряды, рассказали в Минобороны. После выполнения задачи боевые машины отправляются в специальное замаскированное место. Там артиллеристы осуществляют дозаправку техники и пополнение боекомплекта.