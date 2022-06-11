Опубликовано видео уничтожения позиций ВСУ расчётами САУ "Акация"
Минобороны показало видео уничтожения позиций ВСУ расчётами САУ "Акация"
В ходе спецоперации на Украине российские расчёты самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили укреплённые позиции ВСУ. Видео работы дивизиона распространило Министерство обороны РФ.
Работа расчётов САУ "Акация". Видео © Минобороны РФ
Позиции Вооружённых сил Украины были обнаружены с помощью беспилотника. После этого дивизион САУ в кратчайшие сроки занял огневые позиции и нанёс удар. Для уничтожения танков и другой бронетехники военные применяют кумулятивные снаряды. В зависимости от объекта поражения также могут использоваться осколочно-фугасные снаряды, рассказали в Минобороны. После выполнения задачи боевые машины отправляются в специальное замаскированное место. Там артиллеристы осуществляют дозаправку техники и пополнение боекомплекта.
"В данный момент происходит загрузка боеприпасов. Машина хорошая, не подводит. Выполняем задачи своевременно, быстро. Попадаем в цель", — рассказал командир расчёта.
Ранее в Минобороны РФ рассказали о сбитых на Украине Су-25 и МиГ-29. Кроме того, по данным ведомства, российские военные перехватили четыре ракеты тактического комплекса "Точка-У" в ЛНР и Харьковской области, а также три снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган".
Минобороны РФ