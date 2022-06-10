Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ гаубицами "Мста-С"

Минобороны РФ показало, как работают артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной "Операции Z".

Работа артиллерийских подразделений ВДВ в ходе специальной военной операции. Видео © Минобороны РФ

Боевые расчёты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" совершили марш в назначенный район, заняли огневую позицию и нанесли удар, уничтожив бронетехнику подразделений ВСУ на замаскированных позициях. Результаты боевой стрельбы фиксировались беспилотниками подразделений ВДВ.

"Полностью поражаем бронированную, легкобронированную технику. Посылы к прорывам пресекаем на месте. Опыт есть, ничего нового. Мы всё знаем, всё умеем", — рассказал один из военнослужащих артиллерийского подразделения ВДВ.