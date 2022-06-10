Замглавы военной разведки Украины подтвердил, что ВСУ почти израсходовали все боеприпасы

Украинские военные израсходовали практически все артиллерийские снаряды, сообщил британской газете Guardian представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, без новых поставок вооружения с Запада бойцы ВСУ не смогут противостоять России.

"Мы использовали практически все наши [артиллерийские] боеприпасы и сейчас используем 155-миллиметровые снаряды стандарта НАТО. Всё теперь зависит от того, что [Запад] даст нам. У Украины есть один артиллерийский снаряд на каждые 10–15 российских", — рассказал он.

Скибицкий уточнил, что военнослужащие Незалежной расходуют ежедневно от пяти до шести тысяч артиллерийских снарядов. При этом, по словам замглавы военной разведки, западные партнёры Киева не торопятся помогать с оружием и передали Украине лишь около 10% имеющегося вооружения.