Эксперт предрёк ВСУ неминуемое поражение в битве за Донбасс при потере Славянска

Славянск — такой же укрепрайон, как и находящийся с ним рядом Краматорск. Долгое время там находился один из украинских штабов и концентрировались системы вооружения. Именно оттуда началось в 2014 году наступление ВСУ на Донбасс. Об этом рассказал Лайфу военный эксперт Алексей Леонков.

"И сейчас возвращение Славянска — это очень знаково, с одной стороны. С другой стороны, это имеет стратегическое значение. Если взять Славянск и Краматорск, то вся группировка, которая стоит сейчас под Авдеевкой, Покровским, окажется под угрозой окружения, потому что союзная армия будет заходить им фактически в тыл", — пояснил эксперт.

По его словам, подразделения ВСУ на этой позиции будут не просто окружены, но и уничтожены, а значит Украина окончательно проиграет битву за Донбасс после освобождения Славянска силами ДНР и ВС РФ.