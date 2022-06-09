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Опубликовано 9 июня 2022, 09:20

Эксперт предрёк ВСУ неминуемое поражение в битве за Донбасс при потере Славянска

Эксперт Леонков предрёк ВСУ неминуемое поражение в битве за Донбасс при потере Славянска

Славянск — такой же укрепрайон, как и находящийся с ним рядом Краматорск. Долгое время там находился один из украинских штабов и концентрировались системы вооружения. Именно оттуда началось в 2014 году наступление ВСУ на Донбасс. Об этом рассказал Лайфу военный эксперт Алексей Леонков.

"И сейчас возвращение Славянска — это очень знаково, с одной стороны. С другой стороны, это имеет стратегическое значение. Если взять Славянск и Краматорск, то вся группировка, которая стоит сейчас под Авдеевкой, Покровским, окажется под угрозой окружения, потому что союзная армия будет заходить им фактически в тыл", — пояснил эксперт.

По его словам, подразделения ВСУ на этой позиции будут не просто окружены, но и уничтожены, а значит Украина окончательно проиграет битву за Донбасс после освобождения Славянска силами ДНР и ВС РФ.

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Напомним, группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила более 230 населённых пунктов и приступила к боям за Славянск.

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ТАСС / AP Photo / Francisco Seco.

Женщина покидает свой дом на одной из улиц Славянска, пострадавшей в результате обстрела.

Кристина Шайдуллина
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