Эксперт предрёк ВСУ неминуемое поражение в битве за Донбасс при потере Славянска
Эксперт Леонков предрёк ВСУ неминуемое поражение в битве за Донбасс при потере Славянска
Славянск — такой же укрепрайон, как и находящийся с ним рядом Краматорск. Долгое время там находился один из украинских штабов и концентрировались системы вооружения. Именно оттуда началось в 2014 году наступление ВСУ на Донбасс. Об этом рассказал Лайфу военный эксперт Алексей Леонков.
"И сейчас возвращение Славянска — это очень знаково, с одной стороны. С другой стороны, это имеет стратегическое значение. Если взять Славянск и Краматорск, то вся группировка, которая стоит сейчас под Авдеевкой, Покровским, окажется под угрозой окружения, потому что союзная армия будет заходить им фактически в тыл", — пояснил эксперт.
По его словам, подразделения ВСУ на этой позиции будут не просто окружены, но и уничтожены, а значит Украина окончательно проиграет битву за Донбасс после освобождения Славянска силами ДНР и ВС РФ.
Напомним, группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила более 230 населённых пунктов и приступила к боям за Славянск.
ТАСС / AP Photo / Francisco Seco.
Женщина покидает свой дом на одной из улиц Славянска, пострадавшей в результате обстрела.