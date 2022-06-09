ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июня 2022, 08:03
7518

Стало известно о начале боёв за Славянск

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о начале боёв за Славянск

Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила более 230 населённых пунктов и приступила к боям за Славянск. Об этом утром 9 июня проинформировал Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"Установлен полный контроль над 231 населённым пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск", — говорится в сообщении.

В какой точке на карте Украины Россия нанесёт решающий удар по ВСУ
В какой точке на карте Украины Россия нанесёт решающий удар по ВСУ

Ранее Лайф писал, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт МиГ-29 в районе Славянска. Близ этого же города на днях была уничтожена и радиолокационная станция ВСУ.

BannerImage

vk.com / Минобороны России

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar