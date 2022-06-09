Стало известно о начале боёв за Славянск
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о начале боёв за Славянск
Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила более 230 населённых пунктов и приступила к боям за Славянск. Об этом утром 9 июня проинформировал Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Установлен полный контроль над 231 населённым пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт МиГ-29 в районе Славянска. Близ этого же города на днях была уничтожена и радиолокационная станция ВСУ.