В какой точке на карте Украины Россия нанесёт решающий удар по ВСУ Завершение боевой операции вокруг Северодонецка открывает Российской армии путь к штурму самых защищённых анклавов ВСУ в Донбассе 46351 46351 Танк Т-72Б3. Обложка © kot-sapog.livejournal.com

Карта боевых действий на Украине сегодня и манёвр "Северный цветок"

Рано утром 8 июня начали поступать первые сведения о значительном продвижении Российской армии и сил ДНР в Донбассе. Сообщается, что ВС РФ заняли село Татьяновка на правом берегу Северского Донца, недалеко от Святогорска, который силы России заняли за день до этого. Собеседники Лайфа в армии ДНР и ЛНР отмечают, что освобождение этого города позволит создать плацдарм, с которого будет развиваться дальнейшее наступление.

Ряд собеседников Лайфа сообщает также, что занятие Татьяновки даёт российским войскам выход в большой лесной массив, который не только примыкает к последнему укрепрайону ВСУ по дороге от Долгенького до Славянска, но и может вывести их на окраины самого Славянска, занятого ВСУ ещё в 2014 году. Это может позволить Российской армии реализовать манёвр, прозванный с лёгкой руки военных "Северным цветком".

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Вместо того чтобы выходить к населённым пунктам Сидорово, Маяки и Карповка напрямую, Российская армия может обогнуть дорогу через них по лесу. Часть вооружения и техники для этого может быть переброшена с лиманского направления, другая часть получит возможность переместиться с изюмского направления. Любопытно, что Татьяновку ВСУ покидали в большой спешке — в городе остались нетронутые автомобили, которые украинская армия, скорее всего, заблаговременно вывела из строя. Также в направлении дорог на Славянск найдено большое количество гражданских автомобилей с оружием внутри, а также значительное количество иностранных документов.

Для того чтобы застать украинскую армию врасплох, "верхний лепесток" группировки ВС РФ, используемый в тактике "Северного цветка", сделал небольшой крюк, а "южный лепесток" обошёл ВСУ с фланга. Когда обе группы встретились недалеко от Татьяновки, украинские офицеры не стали искушать судьбу и отдали приказ на отход, игнорируя требования территориальных батальонов остаться и дать бой. Последние через некоторое время также сбежали из Татьяновки, заблаговременно разграбив несколько крупных магазинов.

Почему Славянск и Краматорск так важны

Если взглянуть на ситуацию в Донбассе со стратегической точки зрения, то, по сути, украинская армия крепко окопалась не по всей линии фронта, а лишь в пяти крупных городах. Российское наступление на позиции ВСУ в Донбассе с самого начала было выстроено так, чтобы украинская армия имела минимальные возможности для манёвра. По сути, вся группировка ВСУ сейчас сосредоточена вокруг и непосредственно внутри пяти крупных населённых пунктов — Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Авдеевка. Последний населённый пункт особенно тревожит жителей Донецка: все восемь лет оттуда украинская артиллерия активно обстреливает районы города.

Украина. Краматорск. Мужчина возле жилого дома, повреждённого во время обстрела. Фото © ТАСС / АР / Andriy Andriyenko

Помимо того что в этих пяти городах сосредоточено большое количество украинских войск, там же находятся многочисленные ремонтные мастерские и цеха по обслуживанию военной техники. Со всей линии соприкосновения танки, БМП и тяжёлые грузовики направляются на ремонт. Об уничтожении части из них в Дружковке Минобороны России сообщало ещё 5 июня. Фактически линия от Авдеевки до Дружковки через Константиновку — это кровеносная артерия всей группировки ВСУ в Донбассе.

Чтобы рассечь её надвое и одолеть с разбегу, требуются крупные силы. Однако у ВС РФ другой метод — войска максимально дистанцируются от жилых кварталов и наносят точечные, локальные удары по противнику, постепенно выбивая украинскую армию из укреплённых районов. Чтобы нейтрализовать активность ВСУ, потребуется обходной манёвр, однако не исключено, что будут наноситься удары сразу с двух сторон. Первый "лепесток" атакует позиции противника с севера, там, где находятся самые значительные силы. Вторая группа будет давить на ВСУ с юга, постепенно продвигаясь в направлении Авдеевки.

Карта спецоперации на Украине и потери ВСУ на сегодняшний день

Бывший заместитель главы Европейского командования США генерал-лейтенант Стивен Твитти заявил, что армия Украины стремительно отступает под натиском союзных сил России и республик Донбасса практически по всем направлениям. Одним из городов, в боях за который украинская армия потеряла особенно много людей, считается Горловка. Общие потери ВСУ на данном участке, по мнению Стивена Твитти, могут составлять до 200 тысяч человек.

Из списков украинской армии загадочным образом исчезли 200 тысяч бойцов. Никто не может сказать, где они сегодня. Они просто выпали из поля зрения, и никто, включая США, не знает, где они Стивен Твитти Бывший заместитель главы Европейского командования США

Украинская армия, по словам Твитти, сражается "самым нелепым образом и бросает солдат на гибель, чтобы добиться информационной победы хотя бы на короткий срок. Это, конечно же, вызывает вопросы у официальных лиц США".

Значительное количество сил ВСУ потеряли на линии между населёнными пунктами Бахмут и Горловка. Если предположения Стивена Твитти о потерях Украины окажутся правдой, то, вероятнее всего, именно на этом направлении "южный лепесток" Российской армии может попытаться проломить оборону ВСУ, ослабленную большим количеством жертв.

Наступление Российской армии в Донбассе

Особых проблем у Российской армии на указанных участках фронта нет. Главная сложность состоит в том, что ВСУ по-прежнему действуют так, как азовцы действовали в Мариуполе: войска размещаются в жилых домах, зернохранилищах, зданиях школ, в детских садах и других учреждениях, которые нельзя использовать в военных целях. Это некоторым образом затрудняет продвижение Российской армии, однако не прекращает его полностью. Собеседники Лайфа в зоне спецоперации на Украине отмечают, что технику выслеживают в момент выхода из укрытий и уничтожают высокоточным оружием. Особую роль в этом играют ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы, укрыться от которых украинские военные просто не успевают.

Свою главную партию эти боеприпасы уже сыграли: при помощи БЛА "Куб" Российская армия отвадила украинских артиллеристов использовать на этом участке гаубицы M777 производства США. По некоторым данным, из 90 прибывших в страну орудий на участке Бахмут – Горловка было развернуто не менее десятка M777. Подавляющее большинство из них уничтожено, остальные повреждены и в ближайшее время отправятся на ремонт в Польшу. Переброской дополнительных сил проблема для ВСУ вряд ли будет решена, и это "окно" даёт Российской армии время на эффективную атаку.

Танк Т-80БВ Вооружённых сил РФ. Фото © ТАСС / Александр Гармаев Куда будет наступать Российская армия после Северодонецка? 0 Авдеевка, надо положить конец обстрелам Донецка Бахмут, там окопались нацбаты и крупные силы ВСУ Славянск, там нужно разгромить самые боеспособные силы ВСУ Свой вариант

Авторы Сергей Андреев