Почему США выкопали обломки ракеты "Кинжал", которую Россия применила на Украине Оглавление Для чего гиперзвуковой комплекс "Кинжал" использовали на Украине Сколько "Кинжалов" Россия использовала на Украине? "Паническая атака: Почему "Кинжал" нельзя сбить? Дачный домик на Украине Раскрыть секрет российской гиперзвуковой ракеты для США было делом принципа. Однако процесс не сдвигался с мёртвой точки до сегодняшнего дня. 71393 71393 Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Вокруг российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" кипят страсти, в основном в западной медийной сфере. Их называли "российской угрозой", обесценивали, обвиняли ВС РФ в нецелевом использовании гиперзвука. Теперь Пентагон утверждает, что в их руки попали российские технологии. Экспертный анализ показывает, что эмоций здесь больше, чем взвешенных заявлений.

Для чего гиперзвуковой комплекс "Кинжал" использовали на Украине

7 июня ряд американских СМИ сообщил, что их эксперты исследовали обломки российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал", однако официального подтверждения этой информации от Пентагона пока нет.

Боевой дебют "Кинжала" в "Операции Z" состоялся 18 марта 2022 года. В этот день гиперзвуковой ракетой был уничтожен крупный подземный склад оружия ВСУ в Ивано-Франковской области. Ракета с лёгкостью пробила противоядерную защиту бункера и разрушила заглублённое хранилище. Использование "Кинжала" немецкий эксперт Герхард Хегман из немецкого издания Die Welt описал так: "Россия поставила Запад перед неразрешимой проблемой, а Джо Байден спокойно заявил, что "Кинжал" — это обычная ракета, просто её невозможно остановить. Похоже, у нас серьёзная проблема".

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Коллеги Хегмана из The Times Of Israel расписались в бессилии систем "Пэтриот" перед новым оружием. The New York Post и Military Watch назвали "Кинжал" российским предупреждением Западу. А Washington Post инкриминировал западным специалистам недооценивание гиперзвуковых возможностей России. В конце марта были попытки если не обесценить значение российского гиперзвука, то хотя бы убедить общественность в том, что "Кинжал" не так уж страшен. "Я не думаю, что это вооружение само по себе кардинально изменит ситуацию", — прокомментировал новость глава Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу CBS. Другой представитель ведомства в интервью изданию The Hill высказал недоумение: "Честно говоря, это в каком-то смысле головоломка, потому что не совсем ясно, зачем нужна гиперзвуковая ракета, выпущенная не со столь большого расстояния, чтобы поразить здание".

Сколько "Кинжалов" Россия использовала на Украине?

11 апреля 2022 года Минобороны РФ сообщило о повторном применении "Кинжала". В этот раз гиперзвуковым ракетным комплексом был уничтожен заглублённый, хорошо защищённый командный пункт группировки украинских войск в районе населённого пункта Часов Яр. Стало окончательно ясно, что, даже вынося за скобки "ядерный козырь", Россия имеет в наличии кое-что серьёзное. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, "Кинжал" в ходе СВО применялся не раз и не два.

Американцы насчитали семь фактов применения "Кинжала". Мы их применяли по дальним объектам, которые представляли стратегическую важность Алексей Леонков Военный эксперт

Понимая, что гонка за гиперзвук практически проиграна, Пентагон в спешном порядке инициировал новую попытку запуска собственной гиперзвуковой крылатой ракеты ARRW и 16 мая сообщил миру об успехе мероприятия. Но противопоставить "Кинжалу" её все равно нельзя. ARRW балансирует на грани сверхзвука и гиперзвука — всего 5 Махов, тогда как "Кинжал" спокойно выдаёт 10 Махов.

Им ещё предстоит добиться стабилизации полёта на траектории, потом научить ракету маневрировать на этой траектории и управлять этим полётом. И следующий этап — "научить" ракету, чтобы после всех этих маневрирований она точно попадала в цель, а не отклонялась, что тоже, кстати, сложно. Чтобы все эти манёвры доставляли ракету точно из точки А в точку B. Нам это удалось Алексей Леонков Военный эксперт

"Паническая атака: Почему "Кинжал" нельзя сбить?

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" обладает рядом параметров, которые делают его единственным, уникальным в своём роде. Это газодинамическое управление и особая система наведения. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, в основе уникального маршевого двигателя лежит одна из лучших в мире технологий.

Главная фишка "Кинжала" в том, что это гиперзвуковой ракетный комплекс воздушного базирования. Он стартует из-под самолёта. Таких комплексов нет ни у кого. Даже то, что продемонстрировали американцы, по сравнению с "Кинжалом" — это детский сад. Они только научили свою ракету летать со скоростью 5 чисел Маха, а "Кинжал" — минимум в два раза быстрее Алексей Леонков Военный эксперт

По его словам, делался "Кинжал" на основе ракеты для комплекса "Искандер", скорость которой составляет 6 чисел Маха.

Была сделана авиационная доработка, которая, во-первых, увеличила его скоростные параметры и дальность. В сочетании с МиГ-31К дальность применения этого комплекса может составлять порядка 2000 км. Почему именно МиГ-31К? Это самый быстрый самолёт, который может выйти в зону пуска "Кинжала" для того, чтобы встретить корабельно-ударную или авианосно-ударную группировку противника на дальних рубежах Алексей Леонков Военный эксперт

По словам Леонкова, особенность "Кинжала" в том, что он фактически падает вертикально, под углом в 90 градусов, с отклонением от точки цели примерно в один метр.

Чтобы его сбить, нужно обладать соответствующей системой радиолокационных станций. Лучшая американская станция может видеть, пеленговать и давать координаты на поражение целей, летящих на скорости до 3,5 чисел Маха. "Кинжал" она увидеть может, но дать по нему целеуказание — уже нет Алексей Леонков Военный эксперт

Среди других качеств "Кинжала" специалист назвал особенности траектории, которая затрудняет возможность уничтожения ракеты. Американцы как-то подсчитали, сколько противоракетных ракет у них уйдёт на уничтожение одного "Кинжала", и пришли к выводу, что понадобится от 25 до 50 ракет — в зависимости от погодных условий и других факторов. Это в 10 раз больше, чем требуется на поражение одного блока баллистической ракеты.

Дачный домик на Украине

С гиперзвуковым оружием у США совсем не клеится. Когда в апреле 2021 года провалились испытания той самой гиперзвуковой ракеты ARRW, Дональд Трамп во всеуслышание заявил, что Россия украла у Америки уникальные разработки. Сейчас их "эксперты" (информация пока на уровне слухов) говорят, что обнаружили где-то в российском вооружении следы американских технологий, в частности — полупроводники. А параллельно пытаются разгадать секрет "Кинжалов" по осколкам. Зачем они это делают? Возможно, в надежде на качественный скачок, найти подсказку по данному направлению, они сейчас копаются в обломках "Кинжала" и разрушенного склада в Ивано-Франковске, словно это не стратегический объект, а какой-то дачный домик.

Если бы это была кассетная часть, что-то от ракеты осталось бы. Но здесь заряд проникающий и осколочно-фугасного типа. От ракеты остались какие-то фрагменты, по которым оценить что-либо сложно. Я скажу так. Американцы как-то пытались оценить по обломкам спутник наш — системы разведки и целеуказания. Как-то советский спутник упал на территорию Канады. Они оцепили этот район, собрали все обломки и пытались по ним понять, как работает наша ядерно-энергетическая установка на орбите. И не смогли ничего получить. Обломки ничего не дают, результат даёт целый экземпляр. Но, опять же, не факт, что это даст какие-то прорывные технологии Алексей Леонков Военный эксперт

Один из проектов, который в своё время загубил американский гиперзвук, хорошо известен. Это крылатые ракеты "Томагавк". Они должны были выйти дешевле, чем гиперзвуковые ракеты, и решали те же самые задачи, которые по тем временам могли решать более дорогие гиперзвуковые ракеты.

У США есть такое понятие, как "полная потеря технологии". Если использовать его, то нужно 50 лет для восстановления. Есть еще "частичная потеря технологии" — там срок 25 лет. С гиперзвуком у них "частичная потеря", а так как они гиперзвуком снова начали заниматься в 2018 году, то, чтобы достичь тех результатов, которые мы имели на тот момент, — "Кинжалы", "Авангарды", "Цирконы" — им понадобится 20–25 лет. Понятное дело, что мы за это время уйдём гораздо дальше. Алексей Леонков Военный эксперт

По иронии судьбы, 17 марта 2022 года, то есть за день до первого применения Россией "Кинжала", на сайте Исследовательской службы Конгресса США был опубликован доклад "Гиперзвуковое оружие: предыстория и вопросы для Конгресса". В частности, там приводилась цитата американского специалиста.

"У США нет систем, которые могли бы подвергать Китай и Россию риску соответствующим образом, и у нас нет защиты против их систем", — заявил бывший заместитель министра обороны США по исследованиям и инжинирингу Майкл Гриффин.

Фото © Armiya.az Смогут ли США скопировать российскую ракету "Кинжал" по обломкам? 0 Смогут, такой опыт уже есть Не смогут, это невозможно Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев